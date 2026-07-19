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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
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وزیر آموزش و پرورش: تعویق سراسری امتحانات نهایی منطقی نیست

وزیر آموزش و پرورش: تعویق سراسری امتحانات نهایی منطقی نیست وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره برگزاری امتحانات نهایی بر پایه نظر کارشناسی و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شده است، گفت: تعویق سراسری آزمون‌ها تصمیمی منطقی نبود و نظام آموزشی را با مشکلات گسترده مواجه می‌کرد؛ از این رو برگزاری امتحانات متناسب با شرایط هر استان و با اولویت حفظ امنیت و آرامش دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی‌ روز یکشنبه در نشست اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: نباید شرایط امروز را با وضعیت عادی مقایسه کرد. در چنین شرایطی طبیعی است که امکان اتخاذ تصمیمی یکسان برای همه استان‌های کشور وجود ندارد و تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، موضوع با مراجع ذیربط امنیتی بررسی و درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها مشورت شد، افزود: تصمیم اتخاذشده حاصل نظر شخصی هیچ فردی نیست. این موضوع ساعت‌ها در ستاد عالی آزمون‌ها بررسی شد و سپس در جلسات مشترک با وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاونان آموزشی وزارتخانه‌ها همه ابعاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ بنابراین آنچه امروز اجرا می‌شود، محصول خرد جمعی و تصمیم کارشناسی است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، گفت: حدود ۱۰ درصد این دانش‌آموزان در استان‌های درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استان‌های کشور مشغول شرکت در آزمون‌ها هستند.

کاظمی تصریح کرد: تعویق سراسری امتحانات، تصمیم منطقی و عاقلانه نبود و نظام آموزشی کشور را با مشکلات گسترده مواجه می‌کرد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور در چهار استان جنگی برگزار نشود، در این شرایط امتحانات به صورت داخلی با اختیار معلمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: دانش‌آموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه برای امتحانات نهایی در اختیار داشته‌اند؛ فرصتی که در سال‌های گذشته سابقه نداشته و این موضوع نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گرفت.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه سلامت جسمی و آرامش روانی دانش‌آموزان خط قرمز وزارتخانه است، اظهار کرد: هر جا احساس کنیم امنیت و آرامش لازم برای برگزاری آزمون وجود ندارد، امتحان همان درس را به تعویق می‌اندازیم.

وی درباره علت تعویق مرحله‌ای آزمون‌ها نیز گفت: شرایط جنگی، ناپایدار است و ممکن است در هر لحظه تغییر کند؛ بنابراین امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد و به همین دلیل امتحانات را به صورت مرحله‌ای و درس‌به‌درس مدیریت می‌کنیم تا ضمن رعایت احتیاط، فرصت زمانی لازم برای پایان امتحانات از دست نرود.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: باید تلاش شود امتحانات به موقع به پایان برسد، زیرا اگر این اتفاق نیفتد، فرآیند آغاز سال تحصیلی با اختلال جدی مواجه می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در صورت تعویق کامل امتحانات، دانش‌آموزان ناچار بودند علاوه بر امتحانات داخلی برای فارغ‌التحصیلی، بار دیگر در امتحانات نهایی برای ثبت سوابق تحصیلی شرکت کنند که این موضوع هزینه زمانی و فشار مضاعفی را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تحمیل می‌کرد.

کاظمی با اشاره به مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش، گفت: این مصوبه پیش از پایان جنگ و با پیش‌بینی احتمال تداوم شرایط ویژه به تصویب رسید و اختیارات قانونی لازم را برای مدیریت وضعیت و تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار داد.

وی درباره نگرانی برخی دانش‌آموزان نسبت به عدالت آموزشی و نحوه محاسبه تراز نمرات، اظهار کرد: همترازسازی نمرات آزمون‌هایی که در زمان‌های مختلف برگزار می‌شوند، موضوعی کاملاً فنی است و سال‌هاست در نظام سنجش کشور انجام می‌شود؛ همان‌گونه که داوطلبان کنکور سال‌های گذشته با سوابق تحصیلی خود با داوطلبان سال جاری رقابت می‌کنند و نمرات آنان همتراز می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: امروز هم دانش‌آموزان چهار استان نگران سخت‌تر بودن سؤالات آزمون‌های بعدی هستند و هم دانش‌آموزان سایر استان‌ها احتمال می‌دهند آزمون‌های بعدی آسان‌تر باشد، اما هیچ‌یک از این نگرانی‌ها مبنای علمی ندارد.

وی تصریح کرد: تمامی آزمون‌های نهایی براساس استانداردهای یکسان طراحی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد سؤالات دشوار، ۶۰ درصد متوسط و ۲۰ درصد آسان است و حتی اگر چند مجموعه سؤال نیز طراحی شود، استاندارد آزمون‌ها کاملاً یکسان خواهد بود.

کاظمی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد حقی از هیچ دانش‌آموزی ضایع شود و عدالت آموزشی در همه تصمیمات وزارت آموزش‌وپرورش رعایت خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه جلسه از مدیران کل خواست گزارش دقیقی از وضعیت تأمین اعتبارات، امکانات و تجهیزات حوزه‌های امتحانی ارائه کنند و گفت: لازم است مشخص شود منابع مورد نیاز حوزه‌های اجرا تأمین شده و همه امکانات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها فراهم است.

وی با اشاره به تلاش برخی رسانه‌های معاند برای سوءاستفاده از موضوع امتحانات، گفت: دشمن تلاش می‌کند از همه مسائل کشور از جمله امتحانات برای ایجاد موج رسانه‌ای، تشویش اذهان عمومی والقای نگرانی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها استفاده کند، اما اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌تواند این فضاسازی‌ها را خنثی کند.

کاظمی درباره امنیت آزمون‌ها نیز اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون کوچکترین خدشه‌ای در زمینه افشای سؤالات پیش از آغاز آزمون‌ها در سطح کشور ایجاد نشده است.

دستور وزیر آموزش‌وپرورش برخورد قاطع با هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت از آزمون‌ها

وی با صدور دستور برخورد قاطع با هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت از آزمون‌ها، تأکید کرد: اگر مشخص شود در حوزه‌ای مسئولان اجرایی، مراقبان، عوامل حراست یا مدیران مربوطه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، باید بدون معطلی از مسئولیت جابه‌جا شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در صیانت از سلامت آزمون‌ها با هیچ فردی تعارف نداریم و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست.

وی بر ضرورت تسریع در فرآیند تصحیح اوراق امتحانی و حفظ کیفیت تصحیح تأکید کرد و از مدیران کل خواست گزارش میزان مشارکت استان‌ها در تصحیح اوراق را به ستاد عالی آزمون‌ها ارائه کنند تا هیچ استانی از برنامه زمان‌بندی عقب نماند.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری، اجرا و اطلاع‌رسانی، گفت: ممکن است درباره برخی موضوعات اختلاف‌نظر کارشناسی وجود داشته باشد، اما پس از اتخاذ تصمیم، همه بخش‌های وزارت آموزش‌وپرورش از ستاد تا استان‌ها باید با یک صدای واحد، سیاست‌های وزارتخانه را اجرا و برای افکار عمومی تبیین کنند.

وی در خصوص استعفای رجبعلی برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: به هیچ وجه برکناری رئیس دانشگاه فرهنگیان مطرح نبوده بلکه او به دلیل شخصی استعفای خود را اعلام کرد.

۱۵ آبان دانشجو معلمان سرکلاس درس خواهند رفت

محمود امانی طهرانی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۱۵ آبان، دانشجو معلمان سرکلاس درس خواهند رفت، گفت: با برگزاری امتحانات و کنکور به طور قطع دانشجویان تا پاییز امسال سر کلاس دانشگاه حاضر خواهند شد.

علی خزایی نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص فوق العاده ویژه معلمان که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند، گفت: این معلمان در این بازه زمانی دریافتی مثبتی نداشتند، از وزارتخانه می‌خواهم احکام صادره را پیگیری کنند تا حق و حقوق این همکاران ضایع نشود.

وی تصریح کرد: دریافتی فرهنگی بازنشسته از سال ۱۴۰۳ به بعد طبق رتبه‌بندی موجود، پرداخته شده است.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای، اظهار کرد: دو موضوع را در جلسه گذشته از وزیر آموزش و پرورش درخواست کردیم. اول، تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم مثبت شود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و ترتیب اثر داده شد. دوم، تعیین حقوق سه ماهه ۲۶ هزار معلم حق‌التدریس مشخص شد و یک هزار و دویست میلیارد هزار میلیارد در دو طرح حامی و تقویتی برای دانش آموزان پرداخت شد. حال در این جلسه میخواهیم بدانیم برای امتحانات نهایی چه تدابیری اندیشیده شده است.

حسین حق‌وردی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: زمانی که این تصمیم گرفته شد می‌دانستم که این تصمیم حتما بهترین تصمیم بوده اما وقتی ابلاغ شد، با خود گفتم که این ابلاغ یک ابلاغ رسانه‌ای می‌خواهد. اگر پیوست رسانه‌ای بود، قطعا اعتراضات کمتر بود.

برچسب ها: امتحانات ، امتحانات دانش آموزان ، فصل امتحانات
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