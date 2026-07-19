ادامه حملات پهپادهای ارتش به پایگاه های آمریکا در کویت

در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در هفدهمین مرحله عملیات صاعقه، انبار مهمات و سوله‌های تجهیزات و نفرات ارتش تروریستی آمریکا در کویت، برای بار دوم هدف قرار گرفت.

جوان آنلاین: در پی نقض معاهدات بین‌المللی و جنایت‌های دشمن مستکبر در مناطق غیرنظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در دور جدید حملات پهپادی و مرحله هفدهم عملیات صاعقه، از بامداد امروز، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و سوله‌های تجهیزات و نفرات این ارتش کودک‌کش در پایگاه ‌علی‌السالم کویت را مجددا هدف حملات پهپادی قرار داد.



ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ جنگ ما دفاع ازهویت اصیل و تاریخ چند هزارساله ایران و مردمانی است که در پرتو تعالیم اسلامی نه ظلم می‌کنند و نه ظلم می‌پذیرند، براین اساس، رزمندگان ارتش، با اعتقاد عمیق به این آموزه الهی برای دفاع از مردم شریف در مصاف با دشمنان ایران و بشریت محکم و استوار ایستاده اند.