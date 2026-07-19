کد خبر: 1369500
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
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زاکانی: ظرفیت‌های مردمی در برگزاری مراسم‌های بزرگ تهران نهادینه شود

زاکانی: ظرفیت‌های مردمی در برگزاری مراسم‌های بزرگ تهران نهادینه شود شهردار تهران با تأکید بر نقش مردم در مدیریت رویدادهای بزرگ شهری، گفت: تجربه برگزاری مراسم‌های اخیر نشان داد هرجا به مردم اعتماد کردیم، ظرفیت‌هایی شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در جلسه همفکری با مدیران شهری با اشاره به نقش مردم در برگزاری برنامه‌های بزرگ، اظهار کرد: نقش مردم یک اصل اساسی است و باید تلاش کنیم حضور خیابانی و مردمی در عرصه‌های مختلف نهادینه شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای اخیر، افزود: کاری که در این مدت انجام شد، یک اقدام بزرگ و خالصانه بود و مجموعه‌های مختلف ظرفیت‌های خود را پای کار آوردند.

زاکانی ادامه داد: در این اتفاق مشخص شد که مجموعه مدیریت شهری توان ایجاد ظرفیت‌های گسترده را دارد؛ از فراهم کردن محل استقرار برای حدود سه میلیون نفر تا تأمین میلیون‌ها وعده غذایی و پشتیبانی حمل‌ونقل، خدماتی که پیش از این تصور نمی‌کردیم امکان تحقق آن وجود داشته باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه بخش مهمی از این ظرفیت‌ها با تکیه بر مردم شکل گرفت، گفت: هیچ‌کدام از این اتفاقات بدون حضور مردم رقم نمی‌خورد و هرجا مردم وارد شدند و ما خود را خادم آنها دانستیم، اتفاقات بزرگی رقم خورد.

وی با اشاره به پیش رو بودن مراسم اربعین، بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی مناطق شهری تأکید کرد و گفت: مناطقی که در مسیرهای مرتبط قرار دارند باید مانند گذشته پای کار باشند تا این مسیر به بهترین شکل دنبال شود.

زاکانی همچنین با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در قبال شهروندان، اظهار کرد: تهران در اختیار همه است و هرکدام از ما باید وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم؛ باید شهر را خوب نگه داریم، تمیز کنیم و پیگیر امور باشیم، چراکه ظرفیت‌ها و امکانات شهر امانتی است که باید نسبت به آن پاسخگو باشیم.

وی در پایان از تلاش کارکنان و مدیران شهری در اجرای برنامه‌های اخیر تقدیر کرد.

برچسب ها: زاکانی ، علیرضا زاکانی ، شهرداری تهران
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