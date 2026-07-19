روابط ارزشمند ایران و عراق نباید تحت تأثیر اظهارات شخصی قرار گیرد

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین، وزیر امور خارجه جمهوری عراق، در تماس تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان، نقض مکرر مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از سوی واشنگتن و نیز پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات، گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

عراقچی در این گفت وگوی تلفنی، روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را ریشه‌دار، راهبردی و مبتنی بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک دو ملت دانست و تصریح کرد: این روابط ارزشمند نباید تحت تأثیر برخی اظهارات شخصی و غیر رسمی قرار گیرد. ایران بر احترام متقابل، حسن همجواری و توسعه هرچه بیشتر مناسبات با دولت و ملت عراق تأکید دارد.

دو طرف همچنین در این گفت‌ وگو، ضمن بررسی ابعاد تحولات جاری و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.