\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627 \u0646\u0638\u0631 \u00ab\u0641\u0631\u0627\u0632 \u06a9\u0645\u0627\u0644\u0648\u0646\u062f\u00bb \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f\u060c \u00ab\u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0639\u0628\u0627\u062f\u06cc\u00bb \u0648 \u00ab\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc\u00bb \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.