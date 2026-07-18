کد خبر: 1369388
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تخلیه ۴۰۰ روستای مرزی در استان دهوک شمال عراق بر اثر حملات ترکیه

تخلیه ۴۰۰ روستای مرزی در استان دهوک شمال عراق بر اثر حملات ترکیه در پی حملات نظامی ارتش ترکیه و ایجاد پایگاه‌های جدید و جاده‌های نظامی توسط نظامیان این کشور در مناطق گسترده‌ای از استان دهوک در شمال عراق، بیش از ۴۰۰ روستا در مناطق مرزی این استان از سکنه اصلی خود خالی شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از روژ نیوز، در حالی که دولت عراق بر لزوم پایان دادن به حضور نیرو‌های خارجی در خاک خود تأکید دارد، اهالی منطقه «بادینان» در استان دهوک می‌گویند نیرو‌های ترکیه همچنان به گسترش حضور نظامی خود ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا، برخی از ساکنان این روستا‌ها که به دلیل ترس از تهدید و پیگرد، خواستند نامشان فاش نشود، اظهار داشتند که خانه‌هایشان بر اثر حملات هوایی و توپخانه‌ای ویران شده و حتی اجازه بازگشت موقت به زمین‌های کشاورزی نیز تنها تحت تدابیر شدید امنیتی و برای ساعات محدود امکان‌پذیر است؛ وضعیتی که به گفته آنان، نه یک زندگی عادی، بلکه ویرانی کامل زیرساخت‌ها و نابودی پیوند مردم با سرزمین‌شان است.

یک فعال مدنی در این مناطق مرزی با انتقاد از سکوت مقامات اقلیم کردستان عراق، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، تصریح کرد که تداوم این انفعال، راه را برای گسترش پایگاه‌های نظامی ترکیه هموار کرده است.

وی افزود که علاوه بر خسارات انسانی، اقداماتی نظیر سوزاندن باغ‌ها، قطع درختان کهنسال، تخریب جنگل‌ها و آسیب به منابع آبی، موجب فاجعه زیست‌محیطی در این مناطق شده است.

بر اساس اطلاعات میدانی، توزیع روستا‌های آسیب‌دیده به شرح زیر است:

در شهرستان عمادیه، از مجموع ۳۱۰ روستای مرزی، بیش از ۲۴۰ روستا در بخش‌های «دیرلوک»، «شیلادزی»، «کانی‌ماسی» و «بامرنی» تخلیه شده‌اند.

در اداره مستقل زاخو، حدود ۹۰ روستا در بخش‌های «باتِفا»، «بیکووا» و «دیرکاری» به دلیل عملیات نظامی خالی از سکنه شده‌اند.

در شهرستان آکری، ساکنان حدود ۶۰ روستا در دشت «نهله» و ناحیه «دینارته» به دلیل بمباران و حضور نظامی ترکیه آواره شده‌اند.

در شهرستان شیخان، بیش از ۱۰ روستا در ناحیه «اترُوش» به مناطق ممنوعه تبدیل شده‌اند.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که علی‌رغم مباحث پیرامون صلح در ترکیه بین دولت این کشور با حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)، واقعیت میدانی در مناطق مرزی داخل کردستان عراق همچنان نشان‌دهنده تداوم عملیات نظامی و توسعه حضور نیرو‌های خارجی است که منجر به مهاجرت گسترده ساکنان و نابودی فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی در این استان شده است.

برچسب ها: عراق ، حملات ترکیه ، استان دهوک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

از تنگه رانده در کوه مانده

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

میناب هم جنوب بود

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

عهد انتقام

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

فرانسوی‌ها  نگران اسپانیا هستند 

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار