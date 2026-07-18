تخلیه ۴۰۰ روستای مرزی در استان دهوک شمال عراق بر اثر حملات ترکیه

جوان آنلاین: به نقل از روژ نیوز، در حالی که دولت عراق بر لزوم پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در خاک خود تأکید دارد، اهالی منطقه «بادینان» در استان دهوک میگویند نیروهای ترکیه همچنان به گسترش حضور نظامی خود ادامه میدهند.
به گزارش ایرنا، برخی از ساکنان این روستاها که به دلیل ترس از تهدید و پیگرد، خواستند نامشان فاش نشود، اظهار داشتند که خانههایشان بر اثر حملات هوایی و توپخانهای ویران شده و حتی اجازه بازگشت موقت به زمینهای کشاورزی نیز تنها تحت تدابیر شدید امنیتی و برای ساعات محدود امکانپذیر است؛ وضعیتی که به گفته آنان، نه یک زندگی عادی، بلکه ویرانی کامل زیرساختها و نابودی پیوند مردم با سرزمینشان است.
یک فعال مدنی در این مناطق مرزی با انتقاد از سکوت مقامات اقلیم کردستان عراق، بهویژه حزب دموکرات کردستان، تصریح کرد که تداوم این انفعال، راه را برای گسترش پایگاههای نظامی ترکیه هموار کرده است.
وی افزود که علاوه بر خسارات انسانی، اقداماتی نظیر سوزاندن باغها، قطع درختان کهنسال، تخریب جنگلها و آسیب به منابع آبی، موجب فاجعه زیستمحیطی در این مناطق شده است.
بر اساس اطلاعات میدانی، توزیع روستاهای آسیبدیده به شرح زیر است:
در شهرستان عمادیه، از مجموع ۳۱۰ روستای مرزی، بیش از ۲۴۰ روستا در بخشهای «دیرلوک»، «شیلادزی»، «کانیماسی» و «بامرنی» تخلیه شدهاند.
در اداره مستقل زاخو، حدود ۹۰ روستا در بخشهای «باتِفا»، «بیکووا» و «دیرکاری» به دلیل عملیات نظامی خالی از سکنه شدهاند.
در شهرستان آکری، ساکنان حدود ۶۰ روستا در دشت «نهله» و ناحیه «دینارته» به دلیل بمباران و حضور نظامی ترکیه آواره شدهاند.
در شهرستان شیخان، بیش از ۱۰ روستا در ناحیه «اترُوش» به مناطق ممنوعه تبدیل شدهاند.
این گزارش در پایان تأکید میکند که علیرغم مباحث پیرامون صلح در ترکیه بین دولت این کشور با حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)، واقعیت میدانی در مناطق مرزی داخل کردستان عراق همچنان نشاندهنده تداوم عملیات نظامی و توسعه حضور نیروهای خارجی است که منجر به مهاجرت گسترده ساکنان و نابودی فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی در این استان شده است.