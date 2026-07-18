انتقاد امام جمعه بغداد از سفر الزیدی به آمریکا و دیدار وی با ترامپ

جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین الموسوی، تصریح کرد: شرایط کنونی عراق و جهان اسلام ایجاب می‌کند که علما و صاحبان اندیشه در برابر مسائل سرنوشت‌ساز سکوت نکنند و به مسئولیت‌های شرعی و اجتماعی خود عمل کنند.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: این فریضه الهی مسئولیتی شرعی است که در برابر انحراف، فساد و انحطاط جامعه، هیچ‌گاه نباید از آن دست کشید.

امام جمعه بغداد خاطرنشان کرد: اگرچه در مقاطعی همچون دوران حکومت رژیم بعثی سابق عراق یا در سال‌های فتنه‌های طایفه‌ای، سکوت به دلیل شرایط خاص، قابل توجیه بود، اما امروز چنین توجیهی وجود ندارد.

وی با استناد به روایات اسلامی که بر نقش امر به معروف و نهی از منکر در برپایی سایر فرائض تأکید دارند و نیز با اشاره به سیره ابوذر غفاری در ایستادگی در برابر حاکمان، گفت: ابوذر به سبب بیان حق، تبعید و شکنجه را تحمل کرد و این الگو باید همواره پیش روی عالمان باشد.

الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مبارزه با فساد، پیگیری مفسدان و بازگرداندن اموال عمومی را وظیفه‌ای ملی بر عهده دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری دانست، اما هشدار داد که مبارزه با فساد نباید به ابزاری برای فریب افکار عمومی یا سرپوش گذاشتن بر پرونده مفسدان اصلی تبدیل شود.

وی همچنین از برخی پیشنهاد‌ها درباره مختومه شدن پرونده بعضی متهمان در برابر بازگرداندن بخشی از اموال انتقاد کرد و گفت: چنین اقداماتی نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه نوعی پول‌شویی و زمینه‌ساز بازگشت متهمان به مراکز قدرت خواهد بود.

الموسوی در ادامه با اشاره به سفر برخی مسئولان عراقی به آمریکا، اتکا به واشنگتن برای حل مشکلات عراق را مردود دانست و دیدار‌ها با «تام باراک» فرستاده آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. وی تأکید کرد: عراق نباید مقامات آمریکایی را مرجع تصمیم‌گیری در مسائل داخلی خود قرار دهد.

وی همچنین به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس تروریست دولت جنایتکار آمریکا، در دیدار با علی الزیدی نخست وزیر عراق و هیئت همراه اشاره کرد و با انتقاد از آنچه وی «افتخار به ترور فرماندهان عراقی و مطالبه قدردانی از مسئولان عراق» توصیف کرد، اظهار داشت: تأسف‌آور است که پاسخی در شأن کرامت ملت عراق و خون شهدای این کشور به این اظهارات داده نشد.

الموسوی با بیان اینکه عراق تنها با بحران اقتصادی مواجه نیست، بلکه با بحرانی ساختاری در عرصه‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی رو‌به‌رو است، تصریح کرد: کشور در نتیجه گذار غیرکارشناسی از اقتصاد دولتی به اقتصاد سرمایه‌داری، با نوعی بی‌نظمی اقتصادی مواجه شده است.

وی افزود: اداره یک کشور را نمی‌توان صرفاً بر پایه موفقیت برخی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بنا نهاد، زیرا مدیریت کشور بر اساس نهادها، سیاست‌های کلان و ساختار‌های حکمرانی شکل می‌گیرد، نه صرفاً تجربه‌های فردی.

الموسوی اصلاح واقعی را مستلزم تلفیق کارآمدی و پاکدستی دانست و تأکید کرد: سلامت مالی مسئولان با ادعا اثبات نمی‌شود، بلکه باید منشأ دارایی‌ها و سوابق مالی آنان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه عراق همچنان از فقدان یک نظام سیاسی نهادینه و پایدار رنج می‌برد، گفت: اداره کشور نباید بر پایه سهمیه‌بندی سیاسی یا روابط شخصی باشد، بلکه باید بر اساس تخصص، تجربه سیاسی و توان مدیریتی انجام شود. وی افزود: اصلاح نهادها، از جمله نهاد نظامی، تنها از مسیر اصلاحات حرفه‌ای و واگذاری مسئولیت‌ها به افراد متخصص امکان‌پذیر است.

الموسوی در ادامه عملکرد برخی مسئولان عراقی در دیدار‌های خارجی را مورد انتقاد قرار داد و دفاع از عزت، کرامت ملی و خون شهدای عراق را وظیفه‌ای ملی برشمرد.

وی با اشاره به دیدار مرحوم سید عبدالعزیز حکیم با جرج بوش، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، اظهار داشت: مسئولان باید در مذاکرات و دیدار‌های بین‌المللی از جایگاه و عزت عراق صیانت کنند و ضعف در مواضع سیاسی را نباید موفقیت دیپلماتیک جلوه داد، زیرا ادامه این روند پیامد‌های منفی گسترده‌ای برای کشور در پی خواهد داشت.

الموسوی در پایان تأکید کرد: تشییع میلیونی شهید امام سید علی خامنه‌ای تنها یک آیین سوگواری نبود، بلکه حامل پیام‌های سیاسی روشنی برای دولت عراق بود که مهم‌ترین آن، مخالفت ملت عراق با وابستگی به بیگانگان و پایبندی به رهبرانی است که برای آرمان‌ها و ملت خود فداکاری کرده‌اند.

وی درباره ادامه اتکا به آمریکا و واگذاری نقش به فرستادگان این کشور در تعیین مسیر تصمیم‌گیری عراق هشدار داد و تصریح کرد: مشروعیت مسئولان از خدمت به مردم، پاسداری از حاکمیت ملی و وفاداری به خون شهدا سرچشمه می‌گیرد، نه از رضایت قدرت‌های خارجی.

الموسوی در پایان خواستار توجه مسئولان به پیام‌های نهفته در تشییع میلیونی شد و با یادآوری اینکه هیچ منصبی ماندگار نیست، تأکید کرد: این ملت‌ها هستند که با حفظ عزت، استقلال و کرامت خود، به مسئولان مشروعیت می‌بخشند.