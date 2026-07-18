کاخ سفید: سفر رئیس جمهور چین به آمریکا همچنان پابرجاست

جوان آنلاین: کاخ سفید اعلام کرد سفر از پیش برنامه ریزی شده رئیس جمهور چین به آمریکا برخلاف اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره دخالت چین در انتخابات این کشور همچنان برقرار است.
به گزارش تسنیم، آنا کلی دبیر مطبوعاتی اول کاخ سفید اظهار کرد انتظار میرود رئیس جمهور ترامپ همچنان میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید در پاییز سال جاری باشد، به رغم آنکه واشنگتن معتقد است پکن در انتخابات آمریکا دخالت کرده است.
وی افزود: هیچ تغییری در برنامه سفر پیش رو صورت نگرفته است.
ترامپ روز پنجشنبه در سخنانی به انتقاد از فرایندهای انتخاباتی در کشورش پرداخت و گفت که چین در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ دخالت کرده است. آن انتخابات به پیروزی جو بایدن منجر شد.
ترامپ در سخنرانیاش وعده داد که اسناد مربوط به دخالت چین در انتخابات به زودی از رده محرمانه خارج خواهد شد. وی مدعی شد اطلاعات مربوط به دخالت در انتخابات آمریکا سالها پنهان نگه داشته شده، اما اکنون دستور داده است اسناد اطلاعاتی مهمی که به گفته او «نقاط ضعف تکاندهنده زیرساخت انتخاباتی آمریکا» را آشکار میکنند، فوراً از حالت محرمانه خارج و منتشر شوند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد اسناد منتشرشده از «بزرگترین عملیات نفوذ و سرقت اطلاعات انتخاباتی در تاریخ» پرده برمیدارند؛ عملیاتی که به گفته او از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است.
وی ادعا کرد اسناد منتشرشده جدید نشان میدهد که در یک بازه زمانی ۵ ساله از ابتدای آن از انتخابات ۲۰۲۰ بوده، دولت چین به پروندههای ۲۲۰ میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی داشته است.
ترامپ با استناد به گزارشهای اطلاعاتی مدعی شد سیاست حزب کمونیست چین از سال ۲۰۱۸ حمایت از هر جریان مخالف با او به منظور وادار کردنش به کنارهگیری بوده است. وی افزود چین از اواسط سال ۲۰۱۸ برای تأثیرگذاری بر انتخابات میاندورهای کنگره و همچنین انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ تلاش کرده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد اطلاعاتی که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) در سال ۲۰۲۰ به دست آورده، از تلاش چین برای تولید برگههای رأی غیرقانونی به نفع جو بایدن حکایت دارد.
سخنگوی وزارت خارجه چین این ادعاها و اتهامات را بی اساس خواند و هر گونه تلاش برای دخالت در انتخاباتهای آمریکا را رد کرد.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود در ۱۷ جولای اعلام کرد که این اتهام «کاملاً ساختگی» و یک «افترای مغرضانه» است که بیاساس بودن آن از مدتها پیش به اثبات رسیده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین اضافه کرد: «در مقابل، جامعه بینالمللی بهخوبی میداند چه کسی به طور عادتگونه در امور داخلی دیگر کشورها مداخله میکند، بدون تبعیض به نظارت و جاسوسی طولانیمدت بر دولتها، شرکتها و شهروندان عادی در سراسر جهان میپردازد و دادههای شهروندان خارجی را در مقیاسی گسترده سرقت میکند.»
این اظهارات ترامپ موجی از انتقادات را برانگیخته و برخی مقامات آمریکا از جمله یک سناتور دموکرات و گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا خواستار استیضاح و برکناری ترامپ شدند.
ترامپ در ۱۴ و ۵ ماه مه عازم پکن شد. وی سپس در ماه جولای اعلام کرد قرار است شی جین پینگ در تاریخ ۲۴ سپتامبر به دعوت او، به واشنگتن سفر کند.