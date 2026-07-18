ارتش اسرائیل عملیات نظامی «محدودی» را در جنوب غزه آغاز کرد

جوان آنلاین: هدف این عملیات نظامی «محدود» رژیم صهیونیستی در خیابان صلاحالدین در محله زیتون در جنوب غزه؛ گسترش «خط زرد» یا همان حدود استقرار نظامی به سمت غرب خیابان صلاحالدین است.
به گزارش ایسنا، اردوگاه محل استقرار آوارگان، در غرب خیابان صلاحالدین و دور از «خط نارنجی» قرار دارد و هزاران آوارهای را در خود جای داده است که پیشتر، در جریان گسترش منطقه استقرار نظامی ارتش صهیونیستی در داخل نوار غزه، از شرق خیابان صلاحالدین به غرب آن پناه آورده بودند.
در همین حین، خانوادههای آواره فلسطینی در این اردوگاه و اردوگاههای مجاور، در میان حالتی از بلاتکلیفی نسبت به مقصدشان، شروع به تخلیه منطقه کردهاند؛ چراکه با توجه به اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر تصرف حدود ۷۰ درصد از نوار غزه، هیچ مکان امن یا فضای کافی در داخل نوار غزه باقی نمانده است.