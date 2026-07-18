سفیر ایران در پاکستان: جهان در قبال تجاوزگری آمریکا سکوت نکند

جوان آنلاین: «رضا امیری مقدم» امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از چند ماه میانجیگری پاکستان تفاهمنامهای با ۱۴ بند حاصل و مقرر شد مذاکرات ظرف ۶۰ روز ادامه یابد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: با این حال ایالات متحده تفاهمنامه را برخلاف مفاد آن تفسیر کرد و بخشهایی از تنگه هرمز را مختل کرد تا آنچه را که در میدان نبرد نمیتوانست به دست آورد، به دست آورد.
سفیر ایران تاکید کرد: بدیهی بود که طرف ایرانی این تفسیر خودسرانه را که آشکارا تفاهمنامه را نقض میکرد، نمیپذیرفت. اکنون، ایالات متحده جنگی را برخلاف مفاد تفاهمنامه و اصول بینالمللی آغاز کرده و زیرساختها را نابود میکند.
وی تاکید کرد: از جامعه بینالمللی انتظار میرود که این اقدام تهاجمی و بیملاحظه آمریکا را به شدت محکوم کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حملات روزهای اخیر آمریکا به ایران تصریح کرد: هیات حاکمه عهدشکن و جنگطلب آمریکا یک بار دیگر مرتکب تکرار خیانت به دیپلماسی شد و با بیحرمتی مجدد به نهاد میانجیگری و تعرض چند باره به آیین گفتوگو و مفاهمه، همه اجزای تشکیلدهنده تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد را نقض و بیاثر کرد. مسئولیت کامل تبعات و پیامدهای این پیمانشکنی بر عهده رژیم مستکبر آمریکاست.