سفیر ایران در پاکستان: جهان در قبال تجاوزگری آمریکا سکوت نکند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد با تاکید بر اینکه ما هرگز تفسیر خودسرانه آمریکایی‌ها از تفاهم نامه خاتمه جنگ را نمی‌پذیریم، گفت: جامعه جهانی تجاوزگری و اقدامات بی ملاحظه آمریکا را محکوم کرده و در قبال آن سکوت نکند.

جوان آنلاین: «رضا امیری مقدم» امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از چند ماه میانجیگری پاکستان تفاهم‌نامه‌ای با ۱۴ بند حاصل و مقرر شد مذاکرات ظرف ۶۰ روز ادامه یابد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با این حال ایالات متحده تفاهم‌نامه را برخلاف مفاد آن تفسیر کرد و بخش‌هایی از تنگه هرمز را مختل کرد تا آنچه را که در میدان نبرد نمی‌توانست به دست آورد، به دست آورد.

سفیر ایران تاکید کرد: بدیهی بود که طرف ایرانی این تفسیر خودسرانه را که آشکارا تفاهم‌نامه را نقض می‌کرد، نمی‌پذیرفت. اکنون، ایالات متحده جنگی را برخلاف مفاد تفاهم‌نامه و اصول بین‌المللی آغاز کرده و زیرساخت‌ها را نابود می‌کند.

وی تاکید کرد: از جامعه بین‌المللی انتظار می‌رود که این اقدام تهاجمی و بی‌ملاحظه آمریکا را به شدت محکوم کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حملات روز‌های اخیر آمریکا به ایران تصریح کرد: هیات حاکمه عهدشکن و جنگ‌طلب آمریکا یک بار دیگر مرتکب تکرار خیانت به دیپلماسی شد و با بی‌حرمتی مجدد به نهاد میانجی‌گری و تعرض چند باره به آیین گفت‌و‌گو و مفاهمه، همه اجزای تشکیل‌دهنده تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد را نقض و بی‌اثر کرد. مسئولیت کامل تبعات و پیامد‌های این پیمان‌شکنی بر عهده رژیم مستکبر آمریکاست.