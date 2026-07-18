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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۴
ورزش » ساير

پسران طلایی والیبال ایران بدون شکست بر بام آسیا

پسران طلایی والیبال ایران بدون شکست بر بام آسیا هشتمین مدال ۱۴۰۵ والیبال به رنگ طلا ضرب شد.

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست ژاپن شد تا علاوه بر کسب مقام قهرمانی این رقابت‌ها، هشتمین مدال والیبال در سال ۱۴۰۵ را به رنگ طلا صید کند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ که از ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین در شهر هایکو شروع شده بود، امروز (شنبه ۲۷ تیرماه) با قهرمانی ایران به پایان رسید.
تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۵:۳۰ در فینال این رقابت‌ها به مصاف ژاپن دیگر مدعی قاره آسیا رفت و ۳ بر یک این تیم را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف قدرتمند خود شدند، اما در سه ست متوالی بعدی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح این میدان شدند تا تیم ایران بعد از ۱۲ سال برای هشتمین بار قهرمان این رده سنی آسیا شود.

کامیاب عبداللهی‌فر، نیما پیری، سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین‌زاده، امیرعلی شمس، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی، ابوالفضل پاشا امیری، علیرضا ولایی، بنیامین الفت، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت و آیدین چودار بازیکنان تیم ایران در این مسابقات بودند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادرفنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی کردند.

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا در سال ۱۹۹۷ به میزبانی فیلیپین برگزار شد و والیبال نوجوانان ایران در دو دوره اول و دوم این رقابت‌ها حضور نداشت. ایران از سال ۲۰۰۱ تاکنون در تمامی ادوار مسابقات والیبال قهرمان نوجوانان آسیا شرکت کرده است.

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در ۱۳ دوره‌ای که در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت کرده است، موفق به کسب هشت عنوان قهرمانی، سه نایب قهرمانی و یک مدال برنز شده است و با اقتدار به عنوان پرافتخارترین کشور این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

اقتدار والیبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها به گونه‌ای است که حداقل تا چهار دوره دیگر این روند ادامه خواهد داشت، زیرا بعد از ایران تیم ژاپن با سه مدال طلا، چهار نقره و دو برنز در رتبه دوم جدول پرافتخارترین کشور‌های این رقابت‌ها قرار دارد.

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران تنها در سال ۲۰۱۷ در این رقابت‌ها در جایگاه چهارم قرار گرفت و روی سکو نرفت.

قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران هشتمین مدال بین المللی والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ را به همراه داشت تا بار دیگر ثابت کند که کسب عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی تیمی کشورمان اتفاقی نیست.

بر اساس این گزارش، والیبال ایران در ۱۲۰ روز سال ۱۴۰۵ به صورت میانگین در هر ۱۵ روز یک مدال برای کشور به ارمغان آورده است که فهرست این مدال‌ها به قرار زیر است:

مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶
مدال‌های نقره و برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی
مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا
مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی
مدال طلای تور آزاد آسیایی یون یانگ
مدال نقره تور فیوچرز هانگژو
مدال طلای قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، قهرمانی آسیا ، مدال طلا
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