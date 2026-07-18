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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۷
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هشدار درباره هزینه سنگین گرمای شدید برای اقتصاد ایتالیا

هشدار درباره هزینه سنگین گرمای شدید برای اقتصاد ایتالیا انجمن کسب‌وکار‌های ایتالیا هشدار داد که تداوم موج‌های گرمای شدید می‌تواند سالانه بین ۶ تا ۱۲ میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد کند.

جوان آنلاین: از آناتولی، انجمن کسب‌وکار‌های ایتالیا (Confesercenti) اعلام کرد موج‌های گرمای شدید که با دفعات بیشتری در این کشور رخ می‌دهند، می‌توانند سالانه بین ۶ تا ۱۲ میلیارد یورو، معادل ۰.۲ تا ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا، به اقتصاد این کشور آسیب وارد کنند.

به گزارش ایرنا، این انجمن اعلام کرد افزایش دوره‌های گرمای شدید باعث رشد هزینه‌های انرژی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، تحمیل سرمایه‌گذاری‌های اضافی برای سازگاری با دمای بالاتر و افت درآمد بخش‌هایی شده است که بیشترین تاثیر را از گرما می‌پذیرند.

بر اساس این گزارش، زندگی با ۳۰ تا ۶۰ روز گرمای شدید در سال می‌تواند بار اقتصادی قابل‌توجهی بر دوش ایتالیا بگذارد. این برآورد، افزایش مصرف انرژی، کاهش بهره‌وری کارکنان، هزینه‌های اجباری برای تطبیق با شرایط جدید آب‌وهوایی و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد.

نیکو گرونکی، رئیس انجمن مذکور، گرمای شدید را «مالیات واقعی اقلیمی» توصیف کرد که اکنون به یک عامل ساختاری در اقتصاد ایتالیا تبدیل شده است.

وی گفت: «این پدیده بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، الگوی مصرف و حتی صنعت گردشگری تاثیر می‌گذارد.»

گرونکی تاکید کرد مقابله با پیامد‌های اقتصادی افزایش دما تنها با اقدامات خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ممکن نیست و دولت باید با اجرای سیاست‌ها و اقدامات زیربنایی، نقش فعال‌تری در سازگاری اقتصاد با تغییرات اقلیمی ایفا کند.

برچسب ها: ایتالیا ، گرمای شدید ، تاثیر بر اقتصاد
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