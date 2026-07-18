گذرنامه اربعین را غیرحضوری درخواست کنید/ اعتبار ۶ ماهه الزامی

جوان آنلاین: سردار امید نودهی، رئیس پلیس گذرنامه فراجا، در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح آخرین تمهیدات صدور گذرنامه برای زائران اربعین، اظهار کرد: پلیس تلاش کرده است خدمات صدور گذرنامه را به‌صورت «خانه به خانه» ارائه کند تا مردم بتوانند درخواست خود را از منزل یا محل کار ثبت کرده و پس از انجام فرآیند‌های اداری، گذرنامه را در همان محل تحویل بگیرند.

وی افزود: گذرنامه‌های زیارتی در ادارات گذرنامه صادر می‌شود و افرادی که گذرنامه معتبر دارند، در صورت داشتن شرایط لازم نیازی به تعویض آن ندارند.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا با تأکید بر اعتبار گذرنامه برای سفر اربعین گفت: در جلسات مشترک با پلیس عراق تأکید شد که این کشور از پذیرش گذرنامه‌هایی که کمتر از شش ماه اعتبار داشته باشند، خودداری می‌کند؛ بنابراین از هموطنان درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر اعتبار گذرنامه خود را بررسی کرده و در صورت کمتر بودن اعتبار از شش ماه، درخواست تمدید یا صدور گذرنامه را ثبت کنند.

وی ادامه داد: زمان صدور گذرنامه حداکثر بین پنج روز تا یک هفته است و تفاوتی بین درخواست حضوری و غیرحضوری وجود ندارد، هرچند ثبت برخط درخواست‌ها موجب تسهیل فرآیند می‌شود.

نودهی با اشاره به مزایای درخواست غیرحضوری گفت: متقاضیان علاوه بر صرفه‌جویی در رفت‌وآمد، هزینه‌های کمتری نیز پرداخت می‌کنند و هزینه درخواست غیرحضوری برای گذرنامه عادی حدود ۵۰ درصد کمتر از روش حضوری است.

وی درباره مدارک مورد نیاز برای تمدید یا صدور گذرنامه اظهار کرد: متقاضیان باید شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس و برای آقایان، وضعیت مشخص نظام وظیفه را ارائه کنند. همچنین بانوان و افراد زیر ۱۸ سال باید رضایت همسر یا ولی قانونی را داشته باشند.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا افزود: اگر در درخواست قبلی، همسر یا ولی قانونی اجازه خروج مکرر را ثبت کرده باشد، برای درخواست جدید تا حد امکان نیازی به اخذ رضایت مجدد نخواهد بود و استعلام‌های لازم نیز به‌صورت سیستمی از ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام وظیفه انجام می‌شود.

وی با توصیه به زائران برای بررسی وضعیت ظاهری گذرنامه گفت: علاوه بر اعتبار، سلامت فیزیکی گذرنامه نیز باید بررسی شود؛ زیرا گذرنامه‌های مخدوش، خیس‌شده یا آسیب‌دیده ممکن است در مرز با مشکل مواجه شوند.

نودهی تصریح کرد: افرادی که گذرنامه خود را مفقود کرده‌اند یا گذرنامه آنها مخدوش شده است، می‌توانند به‌صورت حضوری یا از طریق اپلیکیشن «پلیس من» درخواست صدور مجدد یا اعلام فقدان را ثبت کنند.

وی ادامه داد: اگر متقاضی گذرنامه زیارتی باشد، در ایام اربعین محدودیت‌های زمانی معمول برای صدور مجدد در صورت مفقودی اعمال نخواهد شد و تلاش می‌کنیم خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا درباره وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی نیز گفت: مشمولانی که متولد سال ۱۳۸۷ هستند و امسال وارد سن مشمولیت شده‌اند، برای سفر اربعین نیازی به سپردن وثیقه ندارند و می‌توانند گذرنامه زیارتی دریافت کرده و از کشور خارج شوند.

وی افزود: دانشجویان و طلاب نیز بدون سپردن وثیقه و صرفاً با ثبت درخواست در سامانه «سخا» می‌توانند مجوز خروج از کشور دریافت کنند.

نودهی خاطرنشان کرد: مشمولانی که هنوز وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، باید ابتدا به سازمان نظام وظیفه مراجعه کنند تا در صورت احراز شرایط قانونی و صدور مجوز خروج، پلیس گذرنامه خدمات لازم را به آنها ارائه دهد.

اتباع خارجی برای سفر اربعین فقط از مرز‌های تعیین‌شده تردد کنند

رئیس پلیس گذرنامه فراجا، اظهار کرد: درخواست خروج از کشور دانشجویان، طلاب و سایر مشمولانی که مجاز به خروج هستند، پس از ثبت در سامانه مربوطه در کوتاه‌ترین زمان بررسی می‌شود و در صورت داشتن گذرنامه، مجوز خروج برای آنان صادر خواهد شد.

وی افزود: افرادی که گذرنامه ندارند، پس از ثبت مجوز در سامانه می‌توانند برای صدور گذرنامه زیارتی اقدام کنند و پلیس گذرنامه خدمات لازم را به آنها ارائه خواهد کرد.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا درباره اتباع خارجی مقیم ایران نیز گفت: سه گروه از اتباع شامل دارندگان کارت آمایش، اتباع دارای گذرنامه و اقامت و همچنین دارندگان گذرنامه‌های طرح خانواری، باید برای دریافت مدارک سفر به دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی در سراسر کشور مراجعه کنند.

وی ادامه داد: برای این افراد «سند خادم» پیش‌بینی شده است که با هماهنگی انجام‌شده با پلیس عراق، به‌عنوان سند معتبر سفر پذیرفته می‌شود و دارندگان آن بدون نیاز به دریافت مدرک دیگری از سوی عراق، می‌توانند در مراسم اربعین و پیاده‌روی اربعین شرکت کنند.

نودهی با اشاره به اتباع خارجی ترانزیتی گفت: این افراد باید ابتدا ویزای عراق را از کشور مبدأ دریافت کنند و سپس با هماهنگی وزارت امور خارجه، ویزای دو بار ورود به ایران برای آنها صادر می‌شود تا یک بار برای عزیمت به عراق و بار دیگر برای بازگشت از طریق ایران از آن استفاده کنند.

وی تأکید کرد: برای اتباع خارجی مرز‌های مشخصی در نظر گرفته شده است؛ دارندگان «سند خادم» فقط باید از مرز شلمچه تردد کنند و اتباع ترانزیتی نیز تنها از مرز تعیین‌شده برای آنها وارد و خارج شوند.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا خاطرنشان کرد: پلیس عراق نیز بر استفاده اتباع خارجی از مرز‌های تعیین‌شده تأکید کرده است و مراجعه آنها به مرز‌هایی مانند مهران یا خسروی، امکان ارائه خدمات و انجام تشریفات ورود و خروج را با مشکل مواجه خواهد کرد.

گذرنامه زیارتی یک‌دهم گذرنامه عادی هزینه دارد

نودهی اظهار کرد: خروج از کشور و ورود به کشور مقصد، فرآیندی دوطرفه است و هر فرد برای خروج از ایران و ورود به کشور عراق باید گذرنامه معتبر همراه داشته باشد.

وی افزود: کشور عراق برای زائران ایرانی، گذرنامه عادی، گذرنامه زیارتی و همچنین «سند خادم» را برای اتباع خارجی مقیم ایران به رسمیت می‌شناسد و دارندگان سند خادم نیز در صورت داشتن ویزای عراق می‌توانند از آن برای سفر اربعین استفاده کنند.

رئیس پلیس گذرنامه فراجا با اشاره به مزایای گذرنامه زیارتی گفت: در سال‌های گذشته برای برخی متقاضیان که گذرنامه آنها به موقع آماده نمی‌شد، گذرنامه موقت صادر می‌شد، اما اکنون گذرنامه زیارتی جایگزین مناسبی است که حدود سه سال از صدور آن می‌گذرد، پنج سال اعتبار دارد و محدود به ایام اربعین نیست و در طول سال نیز قابل استفاده است.

وی ادامه داد: هزینه صدور گذرنامه زیارتی حدود یک‌دهم گذرنامه عادی و بین‌المللی است و از این نظر نیز سفر ارزان‌قیمت برای زائران تسهیل شده است. همچنین پلیس تلاش می‌کند این گذرنامه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار متقاضیان قرار دهد.

نودهی با اشاره به تمهیدات پلیس برای تسهیل تردد زائران اظهار کرد: سامانه «سجاد» برای تسهیل عبور و مرور میان ایران و عراق پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی انجام شده است. همچنین مأموران پلیس مهاجرت و گذرنامه در کشور عراق در کنار زائران ایرانی و اتباع خارجی که از مسیر ایران عازم مراسم اربعین هستند، حضور خواهند داشت.

وی در پایان از زائران خواست در سفر اربعین، خادمان فراجا و شهدای این مجموعه را از دعای خیر خود بی‌نصیب نگذارند و گفت: امیدواریم زائران، نایب‌الزیاره شهدای فراجا باشند.