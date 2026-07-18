تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای بر ضرورت توقف فوری اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید می‌کند، تأکید کرد.

جوان آنلاین:به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای به تنش‌های جدید در منطقه واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه بدون اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، آمده است که قطر حملات ایران به اردن، بحرین و کویت را محکوم می‌کند و آن را نقض قانون بین‌المللی می‌داند.

وزارت امور خارجه قطر همچنین با وجود حمله ارتش تروریستی آمریکا به زیرساخت‌ها و تأسیسات آب شیرین کن ایران در شهرستان جاسک و قطعی آب چند روستا، افزود: ما تأکید می‌کنیم که حمله به نیروگاه‌های برق و آب شیرین کن کویت، عبور از همه خطوط قرمز است و حملات ایران بیانگر تشدید خطرناک تنش‌هاست و تلاش‌های مربوط به مهار تنش‌ها در منطقه را پیچیده می‌کند.

وزارت امور خارجه قطر همچنین بر ضرورت توقف فوری اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید می‌کند، تأکید کرد.

از سوی دیگر «سعود عبدالعزیز العطوان» سخنگوی وزارت دفاع کویت، عنوان کرد که تعدادی از تاسیسات نظامی و امنیتی در کشور هدف قرار گرفت.

او مدعی شد که تاسیسات مربوط به بخش‌های نفت، برق و آب هدف گرفته شده و منجر به آتش‌سوزی و خسارات قابل توجهی به تعدادی از آنها شد.

صبح امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیرو‌های متجاوز در مرکز پشتیبانی نیرو‌های زمینی آنان در عریفجان، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند.

طبق اعلام سپاه پاسداران، رزمندگان نیروی زمینی علاوه بر این یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپاد‌ها را در هم کوبیدند. مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است: جا دارد کشور‌های میزبان نظامیان متجاوز آمریکا که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار جانیان متجاوز قرار دادند، آماده دریافت پاسخ متناظر باشند و واحد‌های دفاع غیر نظامی خود را برای حفظ جان شهروندان و دور کردن آنها از اهداف محتمل فعال کنند.