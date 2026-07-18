کد خبر: 1369373
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
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آشوری: محور‌های مواصلاتی هرمزگان باز است

آشوری: محور‌های مواصلاتی هرمزگان باز است استاندار هرمزگان با بیان اینکه دشمن با حمله به تأسیسات و زیرساخت‌ها در از، کار انداختن کشور به هدف خود نخواهد رسید، گفت: تردد در راه‌های مواصلاتی استان در حال انجام است.

جوان آنلاین: محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان عصر شنبه در بازدید از پل‌های تخریب‌شده توسط حملات تروریستی ارتش آمریکا، اظهار داشت: در تجاوز بامداد امروز، تأسیسات آب‌شیرین‌کن روستای بنجی که تأمین‌کننده آب شرب ۲۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر است، مورد اصابت قرار گرفت که این اقدام مصداق بارز جنایت جنگی است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این حملات در ادامه جنایت‌های مستمر آمریکا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کشور انجام شده، افزود: امروز ۴ دستگاه پل در مسیر اصلی محله شهید میرزایی نیز مورد تهاجم قرار گرفت که با هدف از کار انداختن ارتباطات جاده‌ای استان و ایجاد اختلال در دسترسی به بندر استراتژیک بندرعباس طراحی شده بود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر بسیج عمومی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در ساعات اولیه حمله، تصریح کرد: خوشبختانه دشمن به خواست خود نرسید و هیچ‌یک از این جنایت‌ها نتوانست ایستادگی و مقاومت مردم غیور جنوب را در مواجهه با تهدیدات از کار بیندازد. امروز مردم شاداب‌تر از همیشه در صحنه هستند.

آشوری تازیانی در خصوص وضعیت جاده‌های مواصلاتی اظهار داشت: دشمن گمان می‌کرد با تخریب چند پل و تونل می‌تواند اختلال جدی در ارتباطات بندرعباس با سایر نقاط کشور ایجاد کند، اما عزم و اراده پولادین مدیران و مشارکت بخش خصوصی موجب شد تا در کمتر از چند ساعت پس از حملات، مسیر‌های جایگزین ساماندهی شده و تردد بین استان‌ها برقرار شود.

وی خاطرنشان کرد: تونل‌ها نیز بازگشایی شده و کنارگذر‌های پل‌ها سامان پیدا کرده است و خوشبختانه هم‌اکنون مشکل خاصی در حوزه تردد بین هرمزگان و استان‌های دیگر وجود ندارد.

استاندار هرمزگان در خصوص وضعیت آبرسانی به مناطق آسیب‌دیده گفت: با وجود تخریب تأسیسات آب‌شیرین‌کن، با بسیج امکانات و مشارکت جهادی مدیران، اختلالی در روند خدمت‌رسانی به مردم وجود ندارد و تلاش‌ها برای بازسازی این آب‌شیرین‌کن ادامه دارد تا در روز‌ها و هفته‌های آینده مردم منطقه به آب پایدار دسترسی پیدا کنند.

آشوری تازیانی در پایان با اشاره به شکست استکبار و زورگویی قدرت‌های سلطه، تأکید کرد: این پرخاشگری‌ها ره به جایی نمی‌برد و عزم و اراده همه خادمان ملت در کنار مردم غیور و نیرو‌های مسلح قدرتمند، ناکام‌سازی دشمن را قطعی خواهد کرد.

برچسب ها: استاندار هرمزگان ، محورهای مواصلاتی ، حمله آمریکا
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