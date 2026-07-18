تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی با اشاره به قابلیت‌های پدافند هوایی ایران و احتمال تداوم تنش تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نوشت، این یعنی نگرانی‌های ما درباره آغاز دوباره جنگ تا انتخابات اکتبر ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: «آلون بن داوید» ستون‌نویس و تحلیلگر مسائل نظامی روزنامه عبری «معاریو» امروز شنبه در مقاله‌ای نوشت، ایران ازسرگیری تولید موشک‌های بالستیک متمرکز است. بخشی از تولید موشکی ایران تا امروز احیا شده و ذخایر موشکی ایران در حال نزدیک شدن به سطوح قبل از جنگ قبلی است، همزمان نیز تلاش‌های هماهنگی برای بازسازی توانمندی‌های پدافند هوایی آن در دست انجام است و سامانه‌های جدیدی در سایر نقاط ایران مستقر شده‌اند.

به گزارش ایسنا، او نوشت، ممکن است وضعیت نه توافق، نه جنگ بیشتر از ۶۰ روزی که در توافق اولیه یک ماه پیش به آن اشاره شده، ادامه یابد و حتی به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر کشیده شود و این برای ما به معنای آن است که ترس از جنگ دوباره تا انتخابات سرنوشت‌ساز اکتبر ادامه خواهد داشت.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (شنبه) در بیانیه‌ای تصریح کرد، تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، تحت اشراف یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی است و آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک‌تر می‌کنند.