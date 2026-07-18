نخستین تجربه بین المللی هاکی ایران مقابل مدعیان المپیک و جهان

تیم‌های ملی هاکی ۵ نفره پسران و دختران زیر ۱۸ سال کشور برای نخستین بار در تاریخ این رشته، جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی، عازم شهر مسقط عمان شدند.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، این رقابت‌ها از ۲۹ تیر لغایت ۳ مردادماه برگزار می‌شود. نکته حائز اهمیت این اعزام اینکه تمامی بازیکنان این تیم‌ها از میان نفرات برتر رقابت‌های «مستعدین کشوری» انتخاب شده‌اند که نشان‌دهنده دستاورد فدراسیون در فرآیند شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان در کشوراست.

به گزارش مهر، دراین مسابقات، تیم پسران با تیم‌های هندوستان (سوم المپیک ۲۰۲۴)، پاکستان، بنگلادش، عمان (سوم جام جهانی اخیر)، عربستان سعودی و عراق هم‌گروه است و تیم دختران نیز به مصاف تیم‌های هندوستان (دوم جام جهانی اخیر)، پاکستان، چین (دوم المپیک ۲۰۲۴)، قزاقستان، ازبکستان و عمان خواهد رفت.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

تیم پسران:

۱- محمدحسین سلمانزاده

۲- فاضل تبیانیان

۳- علیرضا تقی تاش

۴- پارسا رجبی

۵- محمدطا‌ها عباسی

۶- اشکان ذوالفقارخانیان

۷- امیرحسین رجبی

۸- مهدی گلستان

۹- محمد پویا

۱۰- کامیار محمدنژاد

۱۱- سجاد شیویدیان

۱۲- امیرحسین شاهی

تیم دختران:

۱- سارینا کلهری

۲- ستایش خداکرمی

۳- شاینا شیبانی

۴- زینب مالکی

۵- ستایش زارع

۶- فاطمه داشاب

۷- زهرا عبدی دفرازی

۸- ستاره عابدینی فر

۹- یگانه نجفی

۱۰- مائده رضاخانی

۱۱- مهلا پورفلاح

۱۲- سوگند عابدینی فر