نخستین تجربه بین المللی هاکی ایران مقابل مدعیان المپیک و جهان

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، این رقابتها از ۲۹ تیر لغایت ۳ مردادماه برگزار میشود. نکته حائز اهمیت این اعزام اینکه تمامی بازیکنان این تیمها از میان نفرات برتر رقابتهای «مستعدین کشوری» انتخاب شدهاند که نشاندهنده دستاورد فدراسیون در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در کشوراست.
به گزارش مهر، دراین مسابقات، تیم پسران با تیمهای هندوستان (سوم المپیک ۲۰۲۴)، پاکستان، بنگلادش، عمان (سوم جام جهانی اخیر)، عربستان سعودی و عراق همگروه است و تیم دختران نیز به مصاف تیمهای هندوستان (دوم جام جهانی اخیر)، پاکستان، چین (دوم المپیک ۲۰۲۴)، قزاقستان، ازبکستان و عمان خواهد رفت.
اسامی بازیکنان به شرح زیر است:
تیم پسران:
۱- محمدحسین سلمانزاده
۲- فاضل تبیانیان
۳- علیرضا تقی تاش
۴- پارسا رجبی
۵- محمدطاها عباسی
۶- اشکان ذوالفقارخانیان
۷- امیرحسین رجبی
۸- مهدی گلستان
۹- محمد پویا
۱۰- کامیار محمدنژاد
۱۱- سجاد شیویدیان
۱۲- امیرحسین شاهی
تیم دختران:
۱- سارینا کلهری
۲- ستایش خداکرمی
۳- شاینا شیبانی
۴- زینب مالکی
۵- ستایش زارع
۶- فاطمه داشاب
۷- زهرا عبدی دفرازی
۸- ستاره عابدینی فر
۹- یگانه نجفی
۱۰- مائده رضاخانی
۱۱- مهلا پورفلاح
۱۲- سوگند عابدینی فر