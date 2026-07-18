کد خبر: 1369370
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
جامعه » اخبار كلی

قیمت برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار اعلام شد

1 طبق اعلام نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

جوان آنلاین: طبق اعلام سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد. قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛
🔺انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۴۴۰ هزار تومان
🔺برنج هاشمی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان
🔺برنج دم سیاه کیلویی ۴۰۰ هزار تومان
🔺برنج شیرودی کیلویی ۳۲۵ هزار تومان
🔺برنج طارم اصل کیلویی ۴۰۰ هزار تومان
🔺برنج فجر کیلویی ۳۶۰ هزار تومان
🔺برنج قهوه‌ای کیلویی ۳۷۵ هزار تومان
🔺انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۳۶۵ هزار تومان
🔺برنج ندا کیلویی ۳۳۵ هزار تومان
🔺برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۲۰۵ هزار تومان
🔺برنج نیم دانه معطر کیلویی ۳۱۰ هزار تومان
🔺برنج هندی ۱۷۱۸ کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

برچسب ها: سازمان میادین میوه و تره بار ، قیمت برنج ، برنج هندی
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