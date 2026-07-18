جوان آنلاین: طبق اعلام سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد. قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛

🔺انواع برنج دودی پرمحصول کیلویی ۴۴۰ هزار تومان

🔺برنج هاشمی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان

🔺برنج دم سیاه کیلویی ۴۰۰ هزار تومان

🔺برنج شیرودی کیلویی ۳۲۵ هزار تومان

🔺برنج طارم اصل کیلویی ۴۰۰ هزار تومان

🔺برنج فجر کیلویی ۳۶۰ هزار تومان

🔺برنج قهوه‌ای کیلویی ۳۷۵ هزار تومان

🔺انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۳۶۵ هزار تومان

🔺برنج ندا کیلویی ۳۳۵ هزار تومان

🔺برنج نیم دانه پرمحصول کیلویی ۲۰۵ هزار تومان

🔺برنج نیم دانه معطر کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

🔺برنج هندی ۱۷۱۸ کیلویی ۲۱۵ هزار تومان