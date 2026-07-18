جوان آنلاین: «زهران ممدانی»، شهردار مسلمان دموکرات شهر نیویوک در مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» خاطر نشان کرد وارد یک «گفتگوی فعال» با نهاد حقوقی شهرداری شهر نیویورک بر سر بررسی اینکه آیا اختیار و صلاحیت قانونی برای دستور به بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم را در زمان سفر به نیویورک دارد، شده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به سفر احتمالی نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر پیش رو، گفت: «هر آنچه قانون در شهر نیویورک به من اجازه دهد، همان را انجام خواهیم داد، اما برای این منظور قرار نیست که قوانین جدیدی از سوی خودمان وضع کنیم.»
شهردار نیویورک نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند که از سوی دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفته است. وی تأکید کرد: «من معتقدم جای نتانیاهو در دیوان لاهه است. او یک جنایتکار جنگی است و بسیاری از مردم نیز به دلیل آنچه اقدامات وی در طول این سالها به بار آوردهاند، همین عقیده را دارند.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که ممدانی در دوران رقابتهای انتخاباتی خود نیز وعده داده بود در صورت ورود نتانیاهو به نیویورک، دستور بازداشت وی را صادر خواهد کرد. با این حال، وی اکنون بر ضرورت حرکت در چارچوب مجوزهای قانونی برای صدور چنین حکمی تاکید دارد.
در مقابل، بنیامین نتانیاهو که خود در میانه رقابتهای انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی به سر میبرد، ضمن ابراز بیاعتنایی به این تهدید، شهردار نیویورک را به حمایت از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) متهم کرد. نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبهای مدعی شد ممدانی «تنها دموکراسی خاورمیانه» را محکوم میکند و در مقابل از «کسانی که آشکارا خواستار قتلعام یهودیان هستند» تمجید مینماید. وی حتی شهردار نیویورک را فردی توصیف کرد که «در خفا از آمریکا متنفر است.»
شایان ذکر است نیویورکتایمز در گزارش خود یادآور شده که ممدانی پیشتر حمله هفتم اکتبر را محکوم کرده بود. همچنین همسر شهردار نیویورک نیز پس از جنجال بر سر لایک یک پست مرتبط با این حمله، از اقدام خود عذرخواهی کرده بود.