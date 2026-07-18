کد خبر: 1369367
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱
جامعه » اخبار كلی

تعداد مراکز درمان ناباروری در کشور ۲ برابر شد

تعداد مراکز درمان ناباروری در کشور ۲ برابر شد رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، از دو برابر شدن مراکز درمان ناباروری در کشور خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، رضا سعیدی، با اشاره به نقش محوری وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: بیش از نیمی از تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت است و مجموعه وزارتخانه با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش، برای بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور تلاش می‌کند.

به گزارش مهر، وی، توسعه خدمات درمان ناباروری را از مهم‌ترین دستاورد‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: تعداد مراکز درمان ناباروری کشور از حدود ۱۰۰ مرکز در ابتدای اجرای قانون به نزدیک ۲۰۰ مرکز افزایش یافته که گام مهمی در تسهیل دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی محسوب می‌شود.

سعیدی همچنین از توسعه زیرساخت‌های حمایتی خانواده خبر داد و گفت: ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی وزارت بهداشت نسبت به آغاز اجرای قانون تقریباً دو برابر شده است. همچنین اقدامات مؤثری برای توسعه و بهسازی مهدکودک‌ها در مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی انجام شده تا شرایط مناسب‌تری برای خانواده‌ها و کارکنان فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه بهداشت در حمایت از سلامت باروری، اظهار کرد: ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج، آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری، خدمات مراقبتی و سایر برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه از جمله اقداماتی است که در شبکه بهداشت کشور به طور مستمر در حال اجراست.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای قانون نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها است، تصریح کرد: اگرچه اقدامات ارزشمندی در حوزه سلامت انجام شده، اما برای بهبود شاخص‌های ولادت، لازم است حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و قانونی از خانواده‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

وی، کاهش نرخ سزارین را از اولویت‌های وزارت بهداشت برشمرد و گفت: در این حوزه هنوز تا رسیدن به اهداف تعیین‌شده فاصله داریم و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش سزارین‌های غیرضروری و ترویج زایمان طبیعی در حال انجام است.

سعیدی با اشاره به اجرای طرح حمایتی «کارت امید مادران» گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، تمامی مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند، در صورت ثبت اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه به نام خود، به صورت خودکار مشمول این طرح شده و ماهانه دو میلیون تومان به مدت دو سال دریافت می‌کنند. همچنین در ستاد ملی جمعیت، پیشنهاد‌هایی برای افزایش حمایت‌های مالی از مادران متناسب با شرایط اقتصادی کشور در دست بررسی است.

وی درباره خدمات سلامت مادران نیز اظهار کرد: در مراکز خدمات جامع سلامت، حدود هشت نوبت مراقبت رایگان دوران بارداری به مادران ارائه می‌شود و علاوه بر معاینات و پایش سلامت، مکمل‌ها و دارو‌های مورد نیاز دوران بارداری نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد. در صورت نیاز نیز مادران برای دریافت خدمات تخصصی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در پایان با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور، گفت: در حال حاضر جمعیت ایران همچنان روند رو به رشد دارد و سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شد، اما کاهش تعداد موالید، زنگ هشداری برای آینده است. از این رو، استمرار حمایت از خانواده‌ها، اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه بازگشت روند موالید به مسیر مطلوب و حفظ پویایی جمعیت کشور را فراهم کند.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، مراکز ناباروری ، قانون جوانی جمعیت
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