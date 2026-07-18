بلژیک واردات از اراضی اشغالی فلسطین را ممنوع کرد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت فدرال بلژیک در آخرین نشست هیئت وزیران پیش از تعطیلات تابستانی، ممنوعیت واردات از اراضی اشغالی فلسطین را تصویب کرد.

به گزارش مهر، به گزارش خبرگزاری بلگا، در نشست هیئت وزیران بلژیک که تا صبح امروز ادامه یافت، تصمیم به ممنوعیت واردات از اراضی اشغالی فلسطین گرفته شد.

جزئیات مربوط به نحوه اجرای این ممنوعیت هنوز اعلام نشده است.

این در حالیست که وزیر خارجه بلژیک ۲۲ تیر ماه تاکید کرده بود: ما شاهد جانبداری اروپا از اسرائیل هستیم. باید از تمام اهرم‌های فشار برای تغییر روش اسرائیل استفاده کرد. ما خواهان تحریم کابینه اسرائیل و شهرک نشینان به دلیل اعمال خشونت‌های روزافزون علیه ساکنان کرانه باختری هستیم.

توحش شهرک نشینان صهیونیست به حدی رسیده که رو خانا، نماینده کنگره آمریکا در سخنانی اعلام کرد که با هیئت همراهش حین بازدید از یک روستای فلسطینی در کرانه باختری، از سوی شهرک نشینان مسلح صهیونیست بازداشت شدند.

نماینده کنگره آمریکا در توضیح این اقدام خصمانه اشغالگران صهیونیست اعلام کرد که شهرک نشینان مسلح صهیونیست با اسلحه جلوی وسیله نقلیه آنها را گرفتند.