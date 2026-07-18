اسلامی با استقلال تمدید کرد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0647\u0627\u062c\u0645 \u06f2\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u062f\u0648 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u06f3\u06f6 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u06f4 \u06af\u0644 \u0628\u0647 \u062b\u0645\u0631 \u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u062f.