شرکت رسانه اجتماعی دونالد ترامپ مشغول بررسی دریافت ماهانه تا ۱۰۰ هزار دلار از معامله‌گران وال‌استریت وشرکت‌های سرمایه‌گذاری در قبال دسترسی سریع‌تر آنها به پست‌های ترامپ درپلتفرم تروث است.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، منابع آگاهی که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات نخواستند نامشان ذکر شود، در این باره فاش کردند شرکت Trump Media & Technology Group، مالک پلتفرم «تروث سوشال» در هفته‌های اخیر طرحی با تخفیف نیز پیشنهاد کرده که بر اساس آن، در صورت امضای قرارداد سه‌ساله، هزینه اشتراک ماهانه به ۶۰ هزار دلار کاهش می‌یابد.

به گزارش مهر، شرکت Trump Media & Technology Group (TMTG) از یک سرویس پولی ارائه اطلاعات با مجوز به نام Truth API رونمایی کرد که به بانک‌ها و شرکت‌های معاملاتی امکان می‌دهد با بیشترین سرعت ممکن به پست‌های ۱۰ حساب کاربری تاثیرگذار در پلتفرم تروث سوشال دسترسی پیدا کنند. با این حال، این شرکت جزئیاتی درباره قیمت این سرویس ارائه نکرد.

این اقدام نخستین گام TMTG برای ورود به حوزه صدور مجوز و فروش داده‌ها (Data Licensing) محسوب می‌شود و می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای شرکت ایجاد کند، هرچند بلافاصله با انتقاد دموکرات‌ها روبه‌رو شد.

پست‌های ترامپ در شبکه اجتماعی تروث بیشتر اوقات به نوسان در بازار‌ها منجر می‌شود و سود بسیاری از شرکت‌های برتر، صندوق‌های سرمایه گذاری و خدمات مالی به شدت به سرعت اجرای تبادلات آنها بستگی دارد.

ران وایدن، سناتور ایالت اورگن و ارشدترین عضو دموکرات کمیته مالی سنای آمریکا، گفت این اقدام از نظر مالی به نفع خانواده ترامپ خواهد بود و معامله‌گران وال‌استریت را ثروتمندتر خواهد کرد.

از سوی دیگر برخی از پر فالوئرترین حساب‌های کاربری در تروث سولاش به خود ترامپ و نزدیکان او از جمله پسرانش و همچنین حامیان برجسته اش تعلق دارد.

کاخ سفید در پاسخ به پرسش‌ها درباره اظهارات وایدن، خبرنگاران را به شرکت TMTG ارجاع داد. این شرکت نیز تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداده است.