جوان آنلاین: به نقل از شبکه الغدیر، پایگاه «الجفیره» در مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در خاک بحرین، هدف حمله قرار گرفت.

همزمان وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: آژیر‌های خطر به صدا درآمده و از شهروندان می‌خواهیم که به نزدیکترین مکان امن بروند.

امروز همچنین منابع محلی از اصابت مستقیم یک موشک به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن خبر دادند؛ با این حال، تاکنون هیچ مقام رسمی اردنی وقوع اصابت مستقیم به این پایگاه یا خسارات احتمالی را تأیید نکرده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دامنه درگیری‌ها در منطقه در حال گسترش است و طی ساعات اخیر گزارش‌هایی از حملات به اهداف آمریکایی در کویت نیز منتشر شده است.