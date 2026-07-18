خسارات سنگین در پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن و صدای آژیر در بحرین

منابع خبری از وارد آمدن خسارات سنگین به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن به دنبال حملات ایران و همچنین شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در بحرین و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

جوان آنلاین: ه نقل از المیادین، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که پایگاه آمریکا در اردن به طور مستقیم هدف اصابت قرار گرفته است.

به گزارش مهر، از سوی دیگر برخی منابع خبری فاش کردند که به بیشتر پایگاه‌های نظامی آمریکایی در اردن خسارات سنگینی وارد شده است و برخی از آنها به دنبال حملات ایران در حال سوختن هستند.

منابع خبری از برخاستن دود از پایگاه آمریکایی در اردن پس از حمله ایران خبر دادند.

یک منبع به المیادین گفت که نیرو‌های مسلح ایران منطقه و جغرافیای امن برای نیرو‌های آمریکایی را در منطقه نگذاشته‌اند.

همزمان الحدث از شنیده شدن مجدد صدای آژیر خطر در پایگاه نظامی آمریکا در بحرین و شنیده شدن صدای انفجار‌هایی خبر دادند.

شبکه العربی از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در سلیمانیه در شمال عراق و برخاستن دود خبر داد.