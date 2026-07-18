کد خبر: 1369350
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۸
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وزیر آموزش و پرورش:

عامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی ایران در تقابل با دشمنان، فرهنگ ایثار و شهادت است

عامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی ایران در تقابل با دشمنان، فرهنگ ایثار و شهادت است وزیر آموزش و پرورش گفت: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق تهاجم ناجوانمردانه فرهنگی ، باورهای ذهنی مردم به‌ویژه نسل جوان را نسبت به رهبری و دولتمردان شهید تغییر دهند، هرچند معتقدم اصلی‌ترین و قوی‌ترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در تقابل با دشمنان، فرهنگ ایثار و شهادت است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در نخستین ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید با اشاره به توانمندی‌های روزافزون کشور در عرصه‌های مختلف، افزود: امروز در مواجهه با دنیای استکبار که به تمامی تکنولوژی‌ها و ابزارهای نوین مجهز است، ما یک مزیت رقابتی بی‌بدیل داریم، معتقدم اصلی‌ترین و قوی‌ترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در تقابل با دشمنان، فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی اظهار کرد: مهم ترین و اصلی‌ترین و به اصطلاح قوی ترین و محوری ترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با استکبار و شکست دشمنانی که امروز به تمام تکنولوژی‌ها و ابزار مجهز هستند همین فرهنگ ایثار و شهادت است من همیشه می‌گویم مهم‌ترین مزیت رقابتی ما در تقابل با دنیای استکبار و در مواجهه با دشمنان فرهنگ ایثار و شهادت است و این فرهنگ است که ما را امروز به سمت قله‌ها چه در فعالیت‌های علمی چه در فعالیت‌های نظامی راهبری می‌کند و سربلندی ما در بخش‌های مختلف ریشه در این فرهنگ دارد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ارزش زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان کمتر از شهادت نیست یعنی برابری این کاری که امروز ما باید انجام بدهیم از خود شهادت کمتر نیست.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: بار اصلی جریان‌سازی فرهنگی کشور در مناسبت‌ها و ایام‌الله‌ها، همواره بر دوش همکاران پرتلاش ما در استان‌ها است. امروز بزرگترین قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، همین فرهنگ ایثار و شهادت است که ما را در تمامی فعالیت‌های علمی، نظامی و عرصه‌های مختلف به سمت قله‌ها پیش می‌برد و سربلندی ما ریشه در همین موضوع دارد.

رئیس ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید درباره جایگاه ارزشمند شهیدان، تصریح کرد: ارزش زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان، کمتر از شهادت نیست؛ این یعنی کاری که امروز من و شما باید انجام دهیم، هم‌تراز با خود عمل شهادت است. همان‌طور که اگر حضرت زینب (س) نبود، عاشورا در تاریخ نمی‌ماند، امروز نیز حفظ انقلاب در گرو ترویج ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جدید و آینده‌سازان کشور است.

کاظمی به فضیلت قرآنی شهادت در راه خدا، بر لزوم تبیین سبک زندگی شهدا تاکید کرد و گفت: آنچه می‌تواند زندگی فردی و اجتماعی را در مسیر سعادت و صلاح قرار دهد، سیره عملی شهداست. مکتب شهیدسلیمانی به این دلیل ماندگار شد که ایشان در همه صحنه‌ها رفتاری بی‌نظیر داشتند. وظیفه دینی، ملی و انقلابی ما این است که سادگی و بی‌آلایشی شهدایی همچون شهیدرجایی و شهیدرئیسی را برای نسل جوان ترسیم کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی علیه مدیران و دولتمردان نظام، افزود: دشمن تمام تلاش خود را به کار بست تا باورهای ذهنی نسل جدید را نسبت به مدیران شهید ما با ناجوانمردی تغییر دهد، اما واقعیت زندگی این عزیزان، ساده‌تر از پایین‌ترین سطوح جامعه بود و هیچ‌گونه تجملاتی در آن یافت نمی‌شد.

وی افزود: ما مکلفیم سبک زندگی شهدای دولت و دیگر شهدای انقلاب را بازخوانی و به تصویر بکشیم؛ چرا که تبیین این زندگی‌های بی‌تکلف، تنها راه خنثی‌کردن توطئه‌ها و تهاجم فرهنگی دشمن علیه نسل جوان است.

کاظمی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در نظام اسلامی اظهار کرد: باید الگوهای مدیریتی و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی را با تمسک به سیره شهدا تبیین کنیم. نسبت شهدای روحانیت که هم قبل و هم بعد از انقلاب مظلوم واقع شده‌اند و همچنین ۱۹ شهید شاخص در سطح هیأت دولت، موضوعاتی است که باید برای نسل جدید روشن شود تا دشمن نتواند با ایجاد شناخت کاذب، واقعیت‌ها را در ذهن نوجوانان و جوانان وارونه جلوه دهد.

وی این اقدام را وظیفه‌ای فراتر از تکالیف اداری دانست و افزود: ما این تکلیف را به عنوان یک وظیفه الهی و ارزشمندترین کار خود می‌دانیم. هر زمان که زیر فشار کاری قرار می‌گیریم، فرمایش مقام معظم رهبری را که «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست» به یاد می‌آوریم. اگر بخواهیم در این مسیر موفق باشیم، به همدلی و هم‌افزایی برخاسته از باور قلبی نیاز داریم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها، از برنامه‌ریزی در سه سطح خبر داد و گفت: در سطح استان‌ها، دستورالعمل ابلاغی از طریق وزارت کشور به استانداران ارجاع خواهد شد و مسئولیت ایجاد هماهنگی بر عهده روسای شوراهای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. در سطح ملی نیز دستگاه‌های اجرایی به عنوان دستگاه‌های کلان، برنامه‌های خود را در سه بازه زمانی تدوین می‌کنند.

کاظمی محورهای این برنامه‌ها را تشریح کرد و ادامه داد: برنامه‌های کوتاه‌مدت (ناظر به هفته دولت)؛ دستگاه‌ها باید با استفاده از مقدورات موجود، در حوزه‌های معرفتی، تبلیغی و تکریمی برنامه‌ریزی کنند. انجام کارهای ساده‌ای نظیر تولید محتوای مجازی، معرفی شهدای دولت در شبکه‌های استانی و تکریم خانواده‌های شهدا، جریان‌سازی بسیار بزرگی در سطح کشور ایجاد می‌کند. برنامه‌های میان‌مدت (ناظر به سالگرد شهادت شهدا)؛ در این بخش، دستگاه‌های تخصصی محوریت کار را بر عهده می‌گیرند؛ به‌عنوان مثال، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع با توجه به تعداد شهدای شاخص در این مجموعه‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سالگرد شهادت این عزیزان طراحی خواهند کرد و در نگاه بلندمدت (پژوهشی و علمی)؛ در این بخش با نگاهی عمیق‌تر، به لایه‌های زندگی، حکمرانی و سبک مدیریتی مدیران شهید ورود خواهیم کرد و با انجام فعالیت‌های علمی و پژوهش‌های میدانی، محتواهای فاخری تولید خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: چارچوب‌های پیشنهادی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بسیار دقیق است. به دنبال این هستیم که با خرد جمعی و همفکری، کاری ارزشمند و فاخر در مورد دولتمردان شهید انجام دهیم و ان‌شاءالله این مسیر با مشارکت همه دستگاه‌ها به نحو احسن طی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در آغاز مسیر بزرگداشت شهدا هستیم و طبیعتا این کار، یک اقدام مقطعی نیست. نگاه ما به این موضوع نباید همایشی یا نمایشی باشد؛ این جریانی است که باید در ادامه مسیر انقلاب، ان‌شاءالله استمرار پیدا کند و روز به روز عمق بیشتری پیدا کند.

کاظمی به اقدامات زیربنایی این وزارتخانه در حوزه محتوای آموزشی اشاره کرد و افزود: بنده قلبا به این موضوع اعتقاد دارم. سال گذشته سه کتاب فاخر با عنوان «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» تولید کردیم که علی‌رغم فرصت محدود، بازتاب‌های بین‌المللی قابل‌توجهی داشت و هجمه شبکه‌های معاند را در پی داشت. این بسته‌های آموزشی به توانمندی‌های نظامی، هسته‌ای و شهدای دانشمند پرداخته است.

وی درباره به‌روزرسانی کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی جدید نیز گفت: امسال با تشکیل کارگروه توسعه فرهنگ شهادت، حتی با وجود اینکه ۹۵ درصد کتاب‌های درسی برای چاپ آماده شده بودند، دستور دادم که بازتاب حوادث اخیر و بحث شهادت در صفحات کتاب‌ها گنجانده شود، لذا دانش‌آموزان این مفاهیم را در کتاب‌های درسی خواهند دید.

کاظمی با بیان اینکه مدیریت دستورالعمل‌های این حوزه باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، وزارت کشور و استانداران پیش برود، خاطرنشان کرد: استانداران سهم بسیار بالایی در پیشبرد این کار دارند. در بخش دستگاه‌ها و استان‌ها، باید ظرفیت‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که مسئولیت‌ها تفکیک شده و کار با دقت و بدون شتاب‌زدگی انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: برای آغاز سال تحصیلی برنامه‌ مفصلی داریم؛ معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی کرده‌اند که آغاز سال تحصیلی را با همایشی در ۱۲۳ هزار مدرسه در سراسر کشور با عنوان «رهبر شهید» آغاز کنیم. دوستان روی این موضوع کار کرده‌اند و ما از ایام عید، مقدمات این کار را برای کتب درسی فراهم کرده‌ایم.

برچسب ها: کاظمی ، وزارت آموزش‌و‌پرورش ، دانش‌آموز
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