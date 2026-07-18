مورخ صهیونیست: شکست آمریکا در ایران، به نظم تک قطبی جهان پایان داد 

جوان آنلاین: «آونیر بنزاکن»، رئیس «موسسه اندیشه اسرائیلی» در مقالهای در روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که «باقی ماندن بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی در قدرت در طول این سالها را نمیتوان صرفاً با مهارتهای سیاسی او یا ضعف رقبایش و یا تحولات جامعه صهیونیست مرتبط دانست؛ بلکه این موضوع به عاملی عمیقتر بستگی دارد که همزمانیِ تقریباً کاملِ روند سیاسی او با مرحله «پایان جهان تکقطبی» و ابرقدرتی آمریکا بر جهان است.
این مقاله میافزاید که جهان تکقطبی به آمریکا نادرترین امتیاز در سیاست بینالملل را داد و به آمریکا اجازه داد تا جنگهای طولانی به راه بیندازد، صدها پایگاه نظامی در جهان داشته باشد و نظام بینالمللی را تأمین مالی کند؛ و در عین حال، حمایتی تقریباً بیقید و شرط از رژیم صهیونیستی ارائه دهد، حتی زمانی که این حمایت با منافع خودش همسو نبود.
این نویسنده صهیونیست روابط ویژه میان تل آویو و واشنگتن را محصولِ نظام جهانی تکقطبی دانست و افزود که ائتلاف استراتژیک میان طرفین از اواخر دهه شصت میلادی به تدریج از تأمین هواپیماهای «اسکایهاوک» در سال ۱۹۶۸ شروع شد و پس از پل هوایی کمکهای نظامی در جنگ ۱۹۷۳ تقویت گردید. این ائتلاف پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که شاهد اوج نفوذ آیپک در واشنگتن بود. به اوج خود رسید.
این مورخ صهیونیست با اشاره به جنگ افروزی آمریکا علیه ایران نوشت که جنگ با ایران نشان داد که آمریکا دیگر آن آزادی عملی را که در طول سه دهه پس از جنگ خلیجفارس از آن برخوردار بود، ندارد.
وی افزود: بیدلیل نیست که «رابرت کیگان»، متفکری که بیش از هر کس دیگری با نومحافظهکاران و ایده هژمونی آمریکا مرتبط است، عنوان «کیشومات آمریکا در ایران» را برای مقالهای که پس از جنگ در مجله آتلانتیک منتشر کرد، برگزید. این اعتراف تنها یک اذعان به شکست در جنگ نبود، بلکه اعتراف یکی از برجستهترین نظریهپردازانِ مفهومِ هژمونی آمریکا به این نکته بود که «دوران نظام تکقطبی» به پایان رسیده است.
آونیر بنزاکن تأکید کرد که حاشیه خطای واشنگتن در برابر چین، روسیه، هند و دیگر قدرتهای منطقهای به شکلی دراماتیک کاهش یافته است. جنگی که هدفش مهار ایران بود، در حالی به پایان میرسد که ایران بیش از هر زمان دیگری به جایگاه قدرت هژمونیک منطقهای در خلیجفارس نزدیک شده است.
این مورخ صهیونیست در پایان نوشت: عصر جهان تکقطبی به پایان رسید و همراه با آن، عصر نتانیاهو نیز تمام شد.