وزیر ورزش و جوانان در نشست با مسئولان و کارکنان اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها، بر اجرای هر چه دقیق‌تر بخشنامه پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع در ورزش تأکید کرد.

جوان آنلاین: احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز شنبه (27 تیرماه) در جلسه با مسئولان و کارکنان اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها، تأکید کرد نقاط ضعف و قوت این بخش ستادی باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها به لحاظ اجرایی، یکی از دفاتر حساس و کلیدی وزارت ورزش و جوانان به حساب می‌آید، اصلی‌ترین محور گفت‌وگوی دنیامالی در این جلسه به موضوع پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع در ورزش اختصاص داشت؛ سیاستی که وزیر ورزش و جوانان از زمان حضور در این وزارتخانه روی آن تأکید کرده و بخشنامه آن نیز به کلیه ادارات کل ورزش و جوانان و هیأت‌های استانی و به تبع آن به فدراسیون‌ها و سایر مجموعه‌های ذیل دستگاه ورزش ابلاغ شد.

وزیر ورزش و جوانان در این نشست با یادآوری اینکه حاکمیت باید از تصدی جدا باشد، گفت: یکی از معضلاتی که ورزش کشور همواره با آن مواجه بوده، بحث تعارض منافع در استان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی است. ما وقتی از پیشگیری فساد در ورزش صحبت می‌کنیم در وهله نخست باید بتوانیم چالش تعارض منافع را برطرف کنیم. حضور فامیلی افراد در پست‌های مؤثر فدراسیون‌ها یا انتصاب‌های خویشاوندی در ادارات کل و به‌خصوص هیئت‌های استانی نمونه بارز تعارضاتی است که مانع از تحقق این هدف می‌شود.

دنیامالی با بیان اینکه این وزارتخانه با جدیت در این مسیر قدم برداشته است، ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان طی دو سال گذشته تلاش زیادی برای اجرای قانون تعارض منافع در مجموعه ورزش کشور انجام داده است، اما این اتفاق هنوز به‌طور کامل عملی نشده و مستلزم آن است که نیروهای ستادی وزارتخانه به‌خصوص اداره امور مشترک فدراسیون‌ها ذیل معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اهتمام بیشتری به این قضیه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ورزش کشور نیاز به تزریق نیروی جوان و متخصص دارد، یادآور شد: یکی از برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت وفاق، فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب مدیران و نیروهای جوان به مجموعه ورزش کشور است. زمان آن رسیده که نسل قدیمی‌تر، ورزش را به دست جوانترها بسپارد. حضور برخی از افراد در سمت روسای هیأت‌ها مادام‌العمر شده است و همین امر به خودی خود به ورزش آسیب می‌زند.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، رییس اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها و همچنین برخی از کارکنان این اداره نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درباره موارد مطرح شده ارائه دادند و مقرر شد طی روزهای آینده در نشستی دیگر راهکارهای لازم برای اجرای هر چه سریع‌تر بخشنامه پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع در ورزش به‌کار گرفته شود.