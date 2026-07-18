موج تازه حملات به کویت و اردن

همزمان با گزارش‌ها درباره شلیک موج جدیدی از موشک‌ها از ایران، منابع خبری از وقوع انفجارهایی در اردن و کویت خبر دادند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش‌های اولیه، پس از انتشار خبر شلیک دور جدید پهپادها و موشک‌ها از ایران، صدای انفجارهایی در اردن شنیده شد.

به گزارش ایسنا، در ادامه نیز منابع خبری از حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی موفق السلطی در اردن خبر دادند.

ارتش اردن با تأیید فعال شدن سامانه‌های پدافندی خود ادعاکرد که با تعدادی از پهپادها مقابله کرده است، اما درباره جزئیات محل حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی توضیحی ارائه نکرد.

در همین راستا، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در کویت همزمان با این تحولات منتشر شده است.