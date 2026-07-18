رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که دونالد ترامپ با وجود ادعاها و ژست‌های پوشالی صلح‌طلبی و ضد جنگ بودن جنگ‌های بی‌پایانی راه انداخته که تاوان آن را مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌پردازند.

جوان آنلاین: «نانسی پلوسی»، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به راه‌اندازی جنگ‌های بی‌پایان و وادار کردن خانوارهای آمریکایی به دادن تاوان اقتصادی از بابت این جنگ‌ها متهم و تاکید کرد به خاطر جنگ‌های ترامپ، کارگران آمریکایی برای زنده‌ماندن تقلا می‌کنند!

به گزارش ایسنا، نانسی پلوسی در این توئیت که پس از ارائه‌ بودجه‌ نظامی توسط ترامپ به کنگره منتشر ساخت عنوان کرد: «ترامپ در ماه آوریل گفته بود نمی‌تواند نیازهای مردم آمریکا را به خاطر اینکه در وضعیت جنگ به سر می‌بریم تامین کند.

پلوسی در ادامه این توئیت نوشت: «حالا جمهوری‌خواهان با بودجه‌ جدیدی که آمریکا را در اولویت آخر گذاشته، این ارزش‌ها را بازتاب می‌دهند؛ بودجه‌ای که ۷۳ میلیارد دلار دیگر را صرف جنگ‌های بی‌پایان ترامپ می‌کند، آن هم در حالی که کارگران برای تأمین هزینه‌های معیشتی هر ماه خود تقلا می‌کنند.»

رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا پس از پنج ماه، اخیرا در پیامی در حساب کاربری خود در تروث سوشال اعلام کرد، محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران را که به موجب یادداشت تفاهم پایان جنگ در خردادماه لغو شده بود، باز می‌گرداند.

این اقدام در پی نقض مکرر بند ۵ تفاهم‌نامه از سوی آمریکا انجام شده است که طبق آن، تردد دریایی از تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی از سر گرفته می‌شود. با این حال، ارتش آمریکا طی هفته‌های اخیر چندین بار تلاش کرد با عبور دادن کشتی‌ها از مسیر جایگزین این ترتیبات را نادیده بگیرد که با پاسخ نیروهای مسلح ایران مواجه شد.

آمریکا پس از پاسخ ایران به این پیمان‌شکنی طی روزهای اخیر بارها به اهدافی در ایران، به‌ویژه بنادر جنوب حملات متجاوزانه انجام داده و اهداف غیرنظامی، از جمله پل‌ها، برج مراقبت دریایی، قایق‌های ماهیگری و تاسیسات آب‌شیرین‌کن را هدف قرار داده است. طبق گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را که به گفته ان‌بی‌سی نیوز تا کنون هزینه‌ای در حدود ۱۰۰ میلارد دلار داشته است را به کنگره اطلاع داده است.

نیروهای مسلح ایران طی عملیات نصر ۲ پاسخ این حملات را با حملات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در کشورهای منطقه داده‌اند. این درگیری و تبادل آتش تا امروز ادامه داشته است.