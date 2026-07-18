هشدارهای امنیتی آمریکا به اسرائیل رسید

پس از هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره سفر آمریکایی‌ها به غرب آسیا، سفارت واشنگتن در تل‌آویو هم درباره احتمال «تنش‌های پیش‌بینی نشده»، هشدار امنیتی صادر کرد.

جوان آنلاین: در پیام سفارت واشنگتن در فلسطین اشغالی با اشاره به تجاوزات آمریکا و حملات تلافی‌جویانه ایران آمده است: «با توجه به تنش‌های شدید در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده و با احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده همراه است.»

هشدار این سفارتخانه در حالی صادر شده که بامداد امروز شنبه، وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه، از شهروندان آمریکایی خواست در سفر به منطقه تجدیدنظر کنند.

هشدارهای وزارت خارجه آمریکا و سفارتش در فلسطین اشغالی به دنبال تجاوزات مکرر روزهای اخیر این کشور علیه شهرهای مختلف ایران صادر شده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تجاوزات، پایگاه‌های نظامی آمریکا را در مناطق مختلف منطقه هدف قرار داده است.

منابع رژیم صهیونیستی از قبیل شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل، اخیرا گزارش دادند که آمریکا در حال آماده‌سازی اعزام ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان به فلسطین اشغالی برای احتمال گسترش حملات علیه ایران است.

سفارت واشنگتن در تل‌آویو اعلام کرد: «با توجه به تنش‌های شدید در خاورمیانه، فضای امنیتی همچنان پیچیده و با احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده همراه است. ما به آمریکایی‌های ساکن منطقه یادآوری می‌کنیم که همچنان باید احتیاط کنند و آنها را تشویق می‌کنیم که اخبار مربوط به تحولات فوری را دنبال کنند.»

در این هشدار امنیتی آمده است: « آمریکایی‌ها باید هنگام برنامه‌ریزی سفر به اسرائیل و کرانه باختری این عوامل را در نظر بگیرند و نباید به غزه، شمال اسرائیل و مرز مصر به جز گذرگاه (مرزی) طابا سفر کنند و در سفر به یا از طریق خاورمیانه بازنگری کنند.»