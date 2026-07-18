کپلر: برای سومین روز متوالی هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نکرد

جوان آنلاین: با تداوم تنشها و حملات متقابل ایران و امریکا در جنوب ایران، شرکت کپلر خبر داد که برای سومین روز متوالی هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نکرده است.
به گزارش مهر، شرکت کپلر که حرکت کشتیها در جهان را رصد میکند اعلام کرد که برای سومین روز متوالی هیچ نفتکشی از تنگه هرمز عبور نکرده است.
خودداری شرکتهای باربری از عبور دادن کشتیهایشان از تنگه هرمز پس از فروپاشی یادداشت تفاهم امضا شده بین آمریکا و ایران و از سرگرفته شدن حملات به کشتیهای تجاری، موجب کاهش شدید رفت و آمد کشتیها از تنگه هرمز شده است.