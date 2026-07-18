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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
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استقلال در تنگنای نقل‌وانتقالات/ بختیاری‌زاده و چالش کمبود بازیکن

استقلال در تنگنای نقل‌وانتقالات/ بختیاری‌زاده و چالش کمبود بازیکن تمرینات تیم فوتبال استقلال در حالی پیگیری می شود که آبی‌ها با کمبود بازیکن مواجه هستند.

جوان آنلاین: تمرینات تیم فوتبال استقلال برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر در حالی پیگیری می شود که سهراب بختیاری‌زاده سرمربی آبی‌پوشان با کمبود بازیکن در برخی پست‌ها مواجه است.

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باعث شده این باشگاه در شرایط فعلی امکان جذب بازیکن جدید را نداشته باشد و بختیاری‌زاده نتواند مطابق نیازهای فنی خود ترکیب تیمش را تقویت کند. به همین دلیل، کادر فنی استقلال باید برنامه‌های آماده‌سازی فصل جدید را با نفرات موجود پیش ببرد.

در حال حاضر تعدادی از بازیکنان استقلال نیز به دلیل حضور در اردوی تیم فوتبال امید در اختیار کادر فنی نیستند. سعید سحرخیزان، اسماعیل قلی‌زاده و امیرمحمد رزاقی‌نیا از جمله بازیکنانی هستند که در اردوی تیم امید حضور دارند.

فهرست بازیکنان حاضر در تمرینات استقلال به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی + دو بازیکن سهمیه امید و جوانان (دروازه‌بان)، عارف آقاسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف و ضرغام سعداوی (مدافع وسط)، حسین گودرزی و ابوالفضل زلیخایی (مدافع چپ)، صالح حردانی و سامان تورانیان (مدافع راست)، امیرمحمد رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی (هافبک دفاعی)، مهران احمدی و اسماعیل قلی‌زاده (هافبک میانی) و سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی (مهاجمان)

با نگاهی به فهرست فعلی استقلال، مشخص است که برخی پست‌ها از نظر تعداد بازیکن با محدودیت مواجه هستند و در صورت مصدومیت یا محرومیت احتمالی، کادر فنی با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل، مدیریت باشگاه تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن موانع موجود بر سر راه باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی را برطرف کند تا امکان جذب بازیکنان جدید فراهم شود.

استقلال امیدوار است با حل این مشکل، بتواند در ادامه فصل نقل‌وانتقالات، چند بازیکن مورد نیاز کادر فنی را به خدمت بگیرد و شرایط را برای رقابت قدرتمندتر در لیگ برتر فراهم کند. با این حال، تا زمان باز شدن پنجره، بختیاری‌زاده باید تمرینات و برنامه‌های تاکتیکی خود را با همین ترکیب محدود پیش ببرد؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های استقلال در فاصله باقی‌مانده تا آغاز فصل جدید باشد.

برچسب ها: استقلال ، تیم استقلال ، لیگ برتر
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