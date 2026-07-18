هشدار مصر درباره تبعات گسترش درگیری بر امنیت منطقه

جوان آنلاین: وزیران امور خارجه مصر و قبرس در یک گفتگوی تلفنی، ضمن بررسی راههای تقویت روابط راهبردی، بر اهمیت اجرایی شدن تفاهم نامه های کارگری و توسعه همکاریهای سهجانبه با یونان تأکید کردند.
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، در مکالمهای تلفنی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه را بررسی کردند.
دو وزیر در مورد تحولات منطقهای و راههای کاهش تنش در منطقه تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه، همتای قبرسی خود را در جریان تلاشهای مصر برای کاهش تنش و مهار تنشها قرار داد و بر لزوم اولویت دادن به راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک و جلوگیری از گسترش دایره درگیری با توجه به پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه، امنیت ناوبری بینالمللی و حرکت تجارت جهانی و زنجیرههای تأمین تأکید کرد.
وزیر خارجه قبرس نیز با قدردانی از نقش ثباتآفرین مصر، بر همراهی کشورش با قاهره برای کاهش تنشها تأکید کرد و دو طرف موافقت کردند، رایزنیهای نزدیک خود را در چارچوب روابط راهبردی دو کشور ادامه دهند.