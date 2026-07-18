جوان آنلاین: اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای اختصاص بودجهای جهت توسعه شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی هشدار داد و این اقدام را تحولی «نگرانکننده» دانست.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی نسبت به تخصیص بودجه «جدید و قابل توجه» کابینه رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرکسازی در کرانه باختری هشدار داد که این امر باعث توسعه شهرکسازیها در مناطق «بسیار حساس» کرانه باختری خواهد شد.
براساس گزارشهای منتشر شده، این بودجه برای راهاندازی ۳۴ شهرک جدید و ایجاد محلههای اولیه، زیرساختها و امکانات لازم برای اسکان سریع شهرکنشینان اختصاص یافته است. تصمیم مربوط به این بودجه حدود یک ماه پیش تصویب شده بود، اما برای جلوگیری از تشدید تنش با واشنگتن محرمانه نگه داشته شد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد این طرح موجب تثبیت بیشتر شهرکها در مناطق حساس کرانه باختری، افزایش پراکندگی و انزوای جوامع فلسطینی و تشدید خطر نقض حقوق بشر خواهد شد.
این اتحادیه از رژیم صهیونیستی خواست از گسترش شهرکها، قانونی کردن کانونهای شهرکنشینی، مصادره اراضی، تخریب خانهها، اخراج فلسطینیان و دیگر اقدامات یکجانبهای که امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین را تضعیف میکند، خودداری کند.
کابینه رژیم صهیونیستی سهشنبه گذشته اعلام کرد که تقریباً ۲.۸ میلیارد دلار برای گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری و ساخت هزاران واحد مسکونی اختصاص داده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، کابینه رژیم صهیونیستی یک توافقنامه چارچوبی برای گسترش شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری، از جمله ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی جدید و پروژههای بزرگ زیرساختی، امضا کرد.
کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی این توافق را گامی بزرگ با هدف گسترش شهرکسازیها و «تغییر چهره منطقه» توصیف کرد.