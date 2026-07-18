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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور دموکرات خواستار استیضاح ترامپ شد

سناتور دموکرات خواستار استیضاح ترامپ شد پس از آنکه ترامپ در یک سخنرانی ادعا کرد نیروهایی که باعث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شدند، هنوز در حال فعالیت هستند و سلامت انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۶ را تهدید می‌کنند، یکی از سناتورهای دموکرات آمریکا از کنگره خواسته تا ترامپ را استیضاح کند.

جوان آنلاین: درخواست از سوی سناتور اد مارکی دموکرات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واژه‌های «به سرقت رفته و تقلب»، «فساد» و «لاپوشانی» در سخنرانی اخیر خود استفاده کرد و به یکسری از اسناد غیرمحرمانه برای توجیه ادعاهای خود متوصل شد اما نتوانست این ادعاها را اثبات کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، سناتور مارکی در پیامی در ایکس نوشت: «ترامپ باید بابت تضعیف و منحرف کردن انتخابات آزاد و عادلانه ایالات متحده استیضاح شود. وقتی او ماموران اداره مهاجرت و گمرکات را به صندوق‌های رای می‌فرستد، ما باید بابت این اقدام غیرمدنی دست به اقدامی مدنی بزنیم و به خیابان‌ها بیاییم. تحصن کنیم. دست به اعتراض بزنیم. کار را متوقف کنیم. همه این گزینه‌ها روی میز است.»

ترامپ پنجشنبه عصر مدعی شد که اسناد تازه منتشر شده‌ای هستند که نشان می‌دهند در دوره پنج ساله‌ای که از انتخابات ۲۰۲۰ آغاز می‌شود، دولت چین به ۲۰ میلیون پرونده رای دهنده آمریکایی دسترسی پیدا کرده بود.

منتقدان ادعاهای واهی ترامپ اما می‌گویند که اطلاعات مربوط به رای دهندگان آمریکایی در دسترس عموم است یا می‌توان آنها را از ایالات خرید و اینکه ترامپ مدعی است اعضای دولت پنهان برای سرکوب و کم ارزش شمردن اطلاعات درباره وسعت مداخله چین در انتخابات آمریکا فعالیت داشته‌اند.

ترامپ همچنین مدعی شد که دولت چین می‌خواست او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شکست بخورد و «اطلاعات خام» به دست آمده توسط اف.‌بی.‌آی در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که پکن حتی تلاش کرده است تا برای بایدن، رئیس جمهور سابق که در انتخابات ترامپ را شکست داد، برگه‌های رای غیرقانونی بسازد.

اما منتقدان می‌گویند اطلاعلاتی که چنین ادعایی را تایید کند، وجود ندارد و در اصل غیرقابل قبول است.

سناتور مارکی، یکی از مترقی‌ترین اعضای فراکسیون دموکرات‌های سنا در ماه آوریل پس از آنکه ترامپ تهدید کرد در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز، تمدن ایران را محو خواهد کرد، خواستار برکناری ترامپ شده بود.

این سناتور آمریکایی دموکرات که منتقد سرسخت سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ است در آن زمان گفته بود: «با گذشت هر روز، به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که دونالد ترامپ ناپایدار و یک خطر آشکار و حاضر، نه تنها برای مردم آمریکا، بلکه برای جهان است. او باید قبل از اینکه آسیب‌های غیرقابل محاسبه و غیرقابل تصوری ایجاد کند، از سمت خود برکنار شود.»

اد مارکی همچنین از مجلس نمایندگان آمریکا خواست تا مفاد استیضاح را تصویب کند و سنا نیز به محکومیت و برکناری ترامپ از سمتش رای دهد. او همچنین از کابینه ترامپ و معاونش جی.دی ونس خواست تا با استناد به متمم بیست و پنجم قانون اساسی، رئیس جمهور را از سمت خود برکنار کنند.

برچسب ها: حزب دموکرات ، استیضاح ترامپ ، انتخابات
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