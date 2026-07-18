با وجود جنایات بی شمار رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و ملت های عربی و اسلامی، شبکه سعودی العربیه یک مصاحبه با رئیس این رژیم انجام داد.

جوان آنلاین: بخش انگلیسی شبکه سعودی العربیه با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی طی روز گذشته یک مصاحبه انجام داد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود علیه کشورهای منطقه ادامه می دهد و کشتار فلسطینی ها در نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیست حتی یک روز نیز متوقف نشده است.

به گزارش مهر، هرتزوگ در این مصاحبه خواهان عادی سازی روابط با عربستان و تمام کشورهای عربی شد و بدون اشاره به حملات اسرائیل علیه کشورهای منطقه ادعا کرد که هدف تل آویو هم زیستی مسالمت آمیز با این کشورها است.

وی با تمجید از شخصیت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان گفت که برای او احترام قائل است و امیدوار است بتواند با بن سلمان دیدار کند!

هرتزوگ گفت که عادی سازی روابط به ویژه با عربستان آرزوی رژیم صهیونیستی است و سوریه نیز یک هدف بعدی به شمار می رود.

لازم به ذکر است که مقامات سعودی نیز بدون توجه به سیاست های اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه وارد مسیر عادی سازی روابط شده اند و مدعی هستند که در صورت تحقق برخی شروط دست به این کار می زنند.