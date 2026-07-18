انصارالله یمن: عربستان در خدمت پروژه های آمریکایی-صهیونیستی است 

جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، گفت که رژیم سعودی همچنان به همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه میدهد.
وی تصریح کرد که عربستان امکانات سیاسی، مالی و نظامی خود را در خدمت پروژه های آمریکا در منطقه قرار داده و برای تضعیف ملتهایی که مواضع ضد اسرائیلی دارند، تلاش میکند.
الفرح در سلسله توییتهایی در صفحه شخصی خود در پلتفرم «ایکس» افزود: ریاض با یمن نه به عنوان یک کشور مستقل که حق اتخاذ تصمیمات خود را دارد، بلکه از دیدگاه قیمومیت رفتار میکند. وی این رویکرد را نشاندهنده بیاحترامی به مردم یمن و کرامت آنها دانسته و آن را امتدادی از سیاستهای تجاوز و محاصرهای دانست که سالهاست ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه رژیم سعودی با وجود حملات نظامی و محاصره سیاسی که در طول سالها علیه یمن انجام داده، گفت که ریاض در تلاش است از مسئولیت مستقیم خود در قبال تجاوز به یمن شانه خالی کند.
الفرح این اقدامات را فاقد پرداختن به جوهر اصلی مسئله یمن و دور از خواستههای مردم دانست و ریاض را متهم کرد که میکوشد رنج یمنیها را در اقدامات محدود خلاصه کند؛ در حالی که مسئله اصلی مرتبط با پایان دادن به تجاوز، رفع محاصره و احترام به حاکمیت یمن است.
این عضو ارشد انصارالله تأکید کرد که تحقیر مردم یمن و حقوق آنان، تعرض به کرامت ملی است و مواضع مردمی و رسمی که این امر را رد میکنند، نشاندهنده پایبندی یمنیها به حقوق و حاکمیتشان است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح یمن در حالت آمادهباش هستند و مرحله آینده شاهد تحولات میدانی در چارچوب مقابله با تجاوز خواهد بود. وی ضمن ابراز اطمینان از تحقق پیروزی، تأکید کرد که رژیم سعودی «تبعات سیاستهای خود در قبال یمن را خواهد دید.»