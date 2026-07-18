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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
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صنعا: رفع کامل محاصره فرودگاه صنعا مطالبه غیرقابل مذاکره است

صنعا: رفع کامل محاصره فرودگاه صنعا مطالبه غیرقابل مذاکره است معاون وزیر خارجه یمن با تأکید بر اینکه مردم این کشور برای دستیابی به حقوق خود منتظر هیچ طرفی نخواهند ماند، اعلام کرد مطالبه اصلی صنعا رفع کامل محاصره و بازگشایی فرودگاه بین‌المللی این کشور به روی تمامی مقاصد بین‌المللی است و هرگونه ازسرگیری پروازها باید در چارچوب توافق با مقامات صنعا و بدون هیچ‌گونه قید و شرط انجام شود.

جوان آنلاین: «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه یمن اعلام کرد: مردم یمن تصمیم گرفته‌اند تمامی حقوق خود را به دست بیاورند و این موضوع تنها به ازسرگیری پروازهای فرودگاه صنعا محدود نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی «سبأ» و در واکنش به اعلام شرکت هواپیمایی اردن مبنی بر برقراری پرواز میان صنعا و امان، اظهار کرد که مردم یمن برای دستیابی به حقوق خود از هیچ طرفی درخواست یا التماس نخواهند کرد.

ابوراس افزود: اعلام برخی شرکت‌های هواپیمایی درباره ازسرگیری پروازها به فرودگاه صنعا، موضوعی مربوط به خود آنها است و چنین اظهاراتی در شرایط حساس کنونی «بی‌ارزش» است.

این درحالی است که وزارت امور خارجه اردن روز جمعه از آغاز پروازهای تجاری منظم بین امان، پایتخت اردن و صنعا، پایتخت یمن خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که این ابتکار در راستای اجرای تفاهمات قبلی در مورد عملیات پروازهای تجاری بین اردن و یمن است و تصریح کرد که خطوط هوایی سلطنتی اردن این پروازها را به طور منظم انجام خواهد داد.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، تنش‌ها میان یمن و عربستان سعودی پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا و پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در داخل عربستان، وارد مرحله تازه‌ای از تشدید شده و مقامات صنعا تأکید کرده‌اند تا زمان پایان محاصره، معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه» ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: فرودگاه صنعا ، جنبش یمن ، جنگ یمن
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