صنعا: رفع کامل محاصره فرودگاه صنعا مطالبه غیرقابل مذاکره است

جوان آنلاین: «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه یمن اعلام کرد: مردم یمن تصمیم گرفتهاند تمامی حقوق خود را به دست بیاورند و این موضوع تنها به ازسرگیری پروازهای فرودگاه صنعا محدود نمیشود.
به گزارش ایسنا، وی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی «سبأ» و در واکنش به اعلام شرکت هواپیمایی اردن مبنی بر برقراری پرواز میان صنعا و امان، اظهار کرد که مردم یمن برای دستیابی به حقوق خود از هیچ طرفی درخواست یا التماس نخواهند کرد.
ابوراس افزود: اعلام برخی شرکتهای هواپیمایی درباره ازسرگیری پروازها به فرودگاه صنعا، موضوعی مربوط به خود آنها است و چنین اظهاراتی در شرایط حساس کنونی «بیارزش» است.
این درحالی است که وزارت امور خارجه اردن روز جمعه از آغاز پروازهای تجاری منظم بین امان، پایتخت اردن و صنعا، پایتخت یمن خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد که این ابتکار در راستای اجرای تفاهمات قبلی در مورد عملیات پروازهای تجاری بین اردن و یمن است و تصریح کرد که خطوط هوایی سلطنتی اردن این پروازها را به طور منظم انجام خواهد داد.
این مواضع در حالی مطرح میشود که طی روزهای اخیر، تنشها میان یمن و عربستان سعودی پس از حمله به فرودگاه بینالمللی صنعا و پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهدافی در داخل عربستان، وارد مرحله تازهای از تشدید شده و مقامات صنعا تأکید کردهاند تا زمان پایان محاصره، معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه» ادامه خواهد داشت.