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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷
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نیویورک‌تایمز: ترامپ می‌خواهد تاریخ را به نفع خود تغییر دهد

نیویورک‌تایمز: ترامپ می‌خواهد تاریخ را به نفع خود تغییر دهد دولت ترامپ در تلاش برای تحمیل روایت پیروزی خود در تاریخ، موزه ملی تاریخ آمریکا را به «کنشگری سیاسی» متهم کرد، غافل از آنکه واقعیت با همه پیچیدگی‌هایش همواره در برابر این تحمیل ایستاده و تاریخ ثابت کرده که این تلاش محکوم به شکست است.

جوان آنلاین: نیویورک تایمز در گزارشی با انتقاد از تلاش کاخ سفید نوشت: مقام‌های آمریکایی موزه را به «کنشگری علیه سفیدپوستان» و حمایت از «مهاجران غیرقانونی» محکوم می‌کنند اما مورخان شواهد خود را دارند و براساس غریزه و آموزش حرفه‌ای، هرگز «حقایق قطعی» از پیش تعیین‌شده را نمی‌پذیرند.

به گزارش ایسنا، کاخ سفید ترامپ و پلیس تاریخ آن می‌خواهند همه در حباب انتخابی آنها زندگی کنند، بدور از برداشت اشتباه آنها از «عظمت آمریکا». 

این گزارش محصول یک ایدئولوژی نژادی و سیاسی است. آمریکایی‌ها به شوخی می‌گویند ترامپیسم می‌خواهد ما را به نوعی به دهه ۱۹۵۰ بازگرداند، زمانی که آمریکا ظاهرا «بزرگ» بود. این گزارش دقیقا همین کار را کرده است. گزارش ترجیح می‌دهد که هیچ اتفاقی پس از دهه ۵۰ رخ نداده باشد تا روایت سطحی و کودکانه کاخ سفید از گذشته آمریکا را خدشه‌دار کند.

رئیس‌جمهور لیندون جانسون موزه‌ای می‌خواست که میهن‌پرستی را برانگیزد، اما لحنی اندکی متفاوت برگزید و موزه‌ای را به همگان نشان داد که به قول ویلیام فالکنر، «عذاب روح انسانی» را به نمایش می‌گذارد. 

تنها چند سال پس از گشایش موزه، نزدیک به ۴۰ هزار کلاهک هسته‌ای در زرادخانه ایالات متحده و شوروی موجود شد؛ سرکوب آزادی بیان در دوران مک‌کارتیسم در آمریکا شدت گرفت و فرهنگ سیاسی قطبی‌سازی شده را در سراسر ایالات متحده ایجاد کرد.

اکنون ترامپ، از لقب «کمونیست» علیه مخالفانش استفاده می‌کند، گویی که رای‌دهندگان هنوز این واژه را با ترسِ دهه ۱۹۵۰ درک می‌کنند. برای جناح راست «ماگا» (آمریکا را دوباره بزرگ می‌کنیم) این احساسات، منطقی قدیمی نیستند بلکه راهی برای اختراع دشمنانی است که برای دامن زدن به نفرت از تمام بقایای لیبرالیسم ضروری‌اند. 

اما موزه ملی تاریخ ایالات متحده، به آمریکای امروز خدمت می‌کند. انتقاد تند دولت ترامپ به موسس این موزه و به‌ویژه به دبیر آن، لونی بانچ که نخستین آفریقایی‌تباری است که برای این مقام منصوب شده، جدید نیست. این انتقاد با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا با عنوان «بازگرداندن حقیقت و عقلانیت به تاریخ آمریکا» در ۲۷ مارس ۲۰۲۵ آغاز شده است. آن فرمان، به‌صراحت علیه موسس موزه و همچنین کل حرفه تاریخ‌نگاری اعلام جنگ کرد.

وقتی دروغ‌های تبلیغاتی پر زرق و برق به حقیقت‌های رسمی از پیش تعیین شده توسط کسانی که بودجه دولت را در دست دارند تبدیل شوند، فرهنگ دموکراتیک می‌میرد.

باید پیش از آنکه دیر شود، کنگره آمریکا و مردم در برابر حمله علیه نحوه شناخت و تفسیر تاریخ کشور بایستند.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، ترامپ ، موزه
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