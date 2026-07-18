۳ پیام حمله ایران به پایگاه التنف از نگاه رسانه لبنانی

جوان آنلاین: در پاسخ به شرارتهای ارتش کودککش آمریکا، رزمندگان نیروهای هوافضای سپاه صبح جمعه در موج یازدهم عملیات نصر ۲ با حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه تنف سوریه، علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه، در قصاص خون سربازان شهید در ایرانشهر، تعداد زیادی از نیروهای ارتش جنایتکار آمریکایی را به کام مرگ فرستادند.
به گزارش ایسنا، در همین راستا، روزنامه لبنانی «البناء» در گزارشی تحلیلی نوشت: حمله به پایگاه آمریکایی التنف در مرز سوریه، عراق و اردن، حامل مجموعهای از پیامهای نظامی و راهبردی برای آمریکا و متحدانش بوده است.
به نوشته این روزنامه، منابع سوری وقوع این حمله را تأیید کردهاند، در حالی که مقامهای آمریکایی تنها احتمال وارد آمدن تلفات یا خسارت را رد کرده و اصل حمله را تکذیب نکردهاند.
کارشناسان نظامی که با «البناء» گفتوگو کردهاند، معتقدند زمان و هدف انتخابشده برای این عملیات، بیانگر ارسال چند پیام همزمان بوده است.
به گفته این کارشناسان، نخستین پیام متوجه طرفهایی است که به دنبال تبدیل سوریه به سکویی برای مشارکت در هرگونه رویارویی با حزبالله هستند.
به اعتقاد آنها، این حمله مرزهای روشنی برای هرگونه بحث درباره ایفای نقش نظامی سوریه در چنین سناریویی ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، پیام دوم، متوجه اردن است؛ مبنی بر اینکه اگر دامنه درگیریها گسترش یابد، تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، در صورت استفاده برای پشتیبانی از عملیات نظامی، به بخشی از میدان نبرد تبدیل خواهند شد.
البناء در ادامه نوشت: سومین و مهمترین پیام این حمله خطاب به واشنگتن است؛ پیامی که نشان میدهد در صورت تحمیل جنگ، دامنه رویارویی میتواند از خلیج فارس فراتر رفته و به سراسر حوزه استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کشیده شود.
این روزنامه در پایان تأکید میکند توانایی هدف قرار دادن پایگاه التنف نشاندهنده آن است که گزینههای تشدید تنش دیگر محدود به یک جبهه نخواهد بود و در صورت گسترش درگیری، تمامی حضور نظامی آمریکا در منطقه میتواند در معرض تهدید قرار بگیرد.