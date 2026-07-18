تیم منتخب جام جهانی ۲۰۲۶ قبل از دو بازی پایانی

جوان آنلاین: فقط دو بازی تا پایان جام جهانی باقی مانده است. ابتدا ساعت ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه در دیدار رده بندی دو تیم انگلیس و فرانسه به مصاف هم می‌روند و بعد از آن هم تیم ملی اسپانیا در روز یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰ در فینال با آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی روبرو خواهد شد.

سایت WhoScored تیم منتخب جام جهانی ۲۰۲۶ را قبل از برگزاری دو بازی پایانی انتخاب کرد البته این ترکیب ممکن است پس از برگزاری این دو بازی و بر اساس میانگین امتیاز هر بازیکن تغییر کند.

مصطفی شوبیر، دروازه‌بان تیم ملی مصر تنها نماینده قاره آفریقا در این تیم منتخب است که ۷.۳۸ امتیاز بدست آورد. او توانست فرصت‌های خطرناکی را دفع کند و حتی یک پنالتی لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را نیز مهار کرد.

در خط دفاع، لیساندرو مارتینز از آرژانتین به همراه سه بازیکن اسپانیایی یعنی پدرو پورو، آیمریک لاپورت و رودری قرار دارند.

از تیم فرانسه نیز دو بازیکن کیلیان ام باپه و مایکل اولیسه در این تیم منتخب حضور دارند. علاوه بر آن‌ها، یک بازیکن پرتغالی یعنی نونو مندز و یک بازیکن انگلیسی یعنی جود بلینگام نیز در این تیم قرار گرفته‌اند. در خط حمله نیز ارلینگ هالند، مهاجم نروژ، به عنوان مهاجم مرکزی انتخاب شده است.

ترکیب تیم منتخب جام جهانی بر اساس نمرات بازیکنان:

دروازه‌بان: مصطفی شوبیر (مصر)

مدافعان: پدرو پورو (اسپانیا) - لیساندرو مارتینز (آرژانتین) - ایمریک لاپورت (اسپانیا) - نونو مندز (پرتغال)

هافبک‌ها: رودری (اسپانیا) - جود بلینگهام (انگلیس) - مایکل اولیس (فرانسه)

مهاجم‌ها: لیونل مسی (آرژانتین) - ارلینگ هالاند (نروژ) - کیلیان ام باپه (فرانسه)