شرکت هواپیمایی کویت امروز شنبه با بسته شدن حریم هوایی، ناچار به جابه‌جایی زمان اکثر پروازهای خود شد.

جوان آنلاین: شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرد که به دلیل بسته شدن حریم هوایی این کشور در روز شنبه، اقدام به برنامه‌ریزی مجدد (ری‌شیدول) اکثر پروازهای خود کرده است.

وضعیت پروازها در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در روزهای اخیر به دنبال پاسخ موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا به هم ریخته است.

بامداد امروز پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله چهاردهم عملیات صاعقه، چند پل ارتباطی آمریکا در کویت را هدف قرار دادند.‌

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا هم به شرکت‌های هواپیمایی اروپایی هشدار داده که تا ۷ مرداد از حریم هوایی کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی استفاده نکنند.

خطوط هوایی کویت از مسافران خواسته است که پیش از سفر به فرودگاه، به‌روزرسانی‌های پرواز را دنبال کرده و از طریق شماره‌های تماس اعلام‌شده (مانند ۱۷۱ برای تماس‌های داخل کویت و +۹۶۵ ۲۴۳۴۵۵۵۵ برای خارج از کشور) با خدمات مشتریان تماس بگیرند.