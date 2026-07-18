رئیس جمهور کوبا اقدامات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل رئیسجمهور کوبا در رسانه اجتماعی ایکس، واشنگتن و متحدانش را به خاطر نسلکشی در غزه، قتلهای فراقضایی، آزار و اذیت و کشتار مهاجران، بمباران یک مدرسه دخترانه در ایران و تحریم چند دههای ایالات متحده علیه کوبا سرزنش کرد و گفت: «این فهرست بیپایان است. اقدامات راست افراطی تهدیدی برای صلح جهانی است.»
به گزارش ایسنا، رئیسجمهور کوبا با محکوم کردن تحریمهای اخیر آمریکا علیه کشورش، واشنگتن را به احیای «نسخه جدید و خطرناکتری از مککارتیسم» از طریق کمپینی علیه «چپ رادیکال» جهانی متهم کرد.
میگل دیاز کانل در رسانه اجتماعی ایکس همچنین نوشت، اتحادهای فراملی راست افراطی به شیوههایی ترویج میشوند که «فاشیسم هیتلری» و عملیات کندور دوران جنگ سرد در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به یاد میآورد.
بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیسجمهور کوبا همچنین با اشاره به کمپینهای ضد کمونیستی دهه ۵۰ میلادی در ایالات متحده که هواداران ادعایی کمونیست را هدف قرار میدادند، فضای سیاسی فعلی را شکل جدیدی از مککارتیسم توصیف کرد.
او سپس این سوال را مطرح کرد که آیا اتهامات علیه چپها به عنوان بهانهای برای توجیه «سوءاستفادههای جدید و تجاوز بیشتر» استفاده میشود یا خیر.
رئیسجمهور کوبا در ادامه استدلال کرد که «خطر واقعی برای بشریت، فلسفه سلب مالکیت» است که اقدامات راست افراطی فراملی را هدایت میکند.
مقامات کوبا بخش زیادی از وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور آمریکای لاتین را به اقدامات سختگیرانهتر ایالات متحده نسبت دادهاند و میگویند واشنگتن عرضه نفت را مختل کرده، شرکتهایی را که با کوبا تجارت میکنند تحت فشار قرار داده و دسترسی این جزیره به اعتبار و تامین مالی بینالمللی را محدود کرده است.
این درحالی است که کاخ سفید اول ماه مه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ادعای سرکوب و تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده، فرمان اجرایی اعمال تحریمهای جدید علیه مقامات و نهادهای کوبایی را امضا کرده است.
به گفته کاخ سفید، ترامپ در ماه ژانویه با امضای فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و سازوکاری را برای اعمال تعرفه بر کالاهای کشورهایی که به کوبا نفت میفروشند یا عرضه میکنند، ایجاد کرده است.