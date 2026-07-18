کد خبر: 1369293
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس جمهور کوبا اقدامات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

رئیس جمهور کوبا اقدامات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد رئیس‌جمهور کوبا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی ضمن محکوم کردن تحریم‌های واشنگتن اقدامات آمریکا علیه ایران و نسل کشی در غزه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و محکوم کرد.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور کوبا در رسانه اجتماعی ایکس، واشنگتن و متحدانش را به خاطر نسل‌کشی در غزه، قتل‌های فراقضایی، آزار و اذیت و کشتار مهاجران، بمباران یک مدرسه دخترانه در ایران و تحریم چند دهه‌ای ایالات متحده علیه کوبا سرزنش کرد و گفت: «این فهرست بی‌پایان است. اقدامات راست افراطی تهدیدی برای صلح جهانی است.»

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور کوبا با محکوم کردن تحریم‌های اخیر آمریکا علیه کشورش، واشنگتن را به احیای «نسخه جدید و خطرناکتری از مک‌کارتیسم» از طریق کمپینی علیه «چپ رادیکال» جهانی متهم کرد.

میگل دیاز کانل در رسانه اجتماعی ایکس همچنین نوشت، اتحادهای فراملی راست افراطی به شیوه‌هایی ترویج می‌شوند که «فاشیسم هیتلری» و عملیات کندور دوران جنگ سرد در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به یاد می‌آورد.

بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس‌جمهور کوبا همچنین با اشاره به کمپین‌های ضد کمونیستی دهه ۵۰ میلادی در ایالات متحده که هواداران ادعایی کمونیست را هدف قرار می‌دادند، فضای سیاسی فعلی را شکل جدیدی از مک‌کارتیسم توصیف کرد.

او سپس این سوال را مطرح کرد که آیا اتهامات علیه چپ‌ها به عنوان بهانه‌ای برای توجیه «سوءاستفاده‌های جدید و تجاوز بیشتر» استفاده می‌شود یا خیر.

رئیس‌جمهور کوبا در ادامه استدلال کرد که «خطر واقعی برای بشریت، فلسفه سلب مالکیت» است که اقدامات راست افراطی فراملی را هدایت می‌کند.

مقامات کوبا بخش زیادی از وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور آمریکای لاتین را به اقدامات سختگیرانه‌تر ایالات متحده نسبت داده‌اند و می‌گویند واشنگتن عرضه نفت را مختل کرده، شرکت‌هایی را که با کوبا تجارت می‌کنند تحت فشار قرار داده و دسترسی این جزیره به اعتبار و تامین مالی بین‌المللی را محدود کرده است.

این درحالی‌ است که کاخ سفید اول ماه مه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ادعای سرکوب و تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده، فرمان اجرایی اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات و نهادهای کوبایی را امضا کرده است.

به گفته کاخ سفید، ترامپ در ماه ژانویه با امضای فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و سازوکاری را برای اعمال تعرفه بر کالاهای کشورهایی که به کوبا نفت می‌فروشند یا عرضه می‌کنند، ایجاد کرده است.

برچسب ها: رئیس جمهور کوبا ، محکومیت اقدام تروریستی ، حملات آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

ترامپ در وحشت انتقام 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

عذرخواهی بابت نایب‌قهرمانی! 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

سیدعلی خمینی: ما با جبهه استکبار پدرکشتگی داریم

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

عهد انتقام

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند

فرانسوی‌ها  نگران اسپانیا هستند 

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

وداع حسینی، عهد انتقام

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار