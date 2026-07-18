جوان آنلاین: فردریش مرتس صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه در جریان نشست دوجانبه متعهد شدند که همکاریهای فی ما بین در حوزه دفاعی را تعمیق بخشند و به چالشهای ناشی از رقابت اقتصادی شدید چین بپردازند، چرا که آنها معتقدند رقابت با چین به دلیل مازاد ظرفیت تولید و کاهش ارزش پول چین، فشارهایی را بر اروپا وارد میکند.
این مواضع در جریان نشست مشترک دولتهای آلمان و فرانسه مطرح شد که در چارچوب سلسله دیدارهای دورهای دو کشور برگزار گردید. این دیدار در حالی صورت میگیرد که دو کشور برای عبور از تنشهای ناشی از شکست پروژه مشترک ساخت جنگنده تلاش میکنند.
صدراعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، بر تعهد دو کشور به انجام اقدامات لازم برای حفاظت از آزادی، امنیت و دفاع جمعی تأکید کرد. سران آلمان و فرانسه مجموعهای از اهداف نظامی مشترک از جمله تقویت سامانههای دفاع موشکی و افزایش قابلیتهای تهاجمی دوربرد را بررسی کردند.
دو طرف در حوزه اقتصادی نیز به بررسی سیاستهای تجاری چین پرداختند و آنها را «ناسازگار با قواعد تجارت بینالملل» دانستند؛ زیرا به گفته آنها، میزان حمایتهای دولتی چین از بخش صنعتیاش، دستکم هشت برابر بیشتر از آن چیزی است که در سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اعمال میشود.
مکرون رئیسجمهور فرانسه نیز تأکید کرد که اروپا در سطوح دیپلماتیک یا اقتصادی، خصومتی نسبت به چین ندارد، بلکه با «واقعیتهای تجاری با شفافیت برخورد میکند.» وی در این زمینه گفت که قاره اروپا روزانه با کسری تجاری حدود یک میلیارد یورو (معادل یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار) در تجارت با چین مواجه است.