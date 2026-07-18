تحلیلگر نظامی: دست برتر در تنگه هرمز با ایران است

جوان آنلاین: دیمیتری کورنف کارشناس امور نظامی تاکید کرد: تعداد و ترکیب دقیق نیروهای ایرانی در تنگه هرمز مشخص نیست. با این حال، ایران دارای سیستمهای موشکی ساحلی متحرک ضد کشتی است که قادر به پوشش تقریباً کل تنگه هستند.
به گزارش مهر، وی اضافه کرد: ایران همچنین موشکهای بالستیک با کلاهکهای هدایتشونده دارد که قادر به انهدام اهداف در برد ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر هستند. پهپادهای شناسایی این کشور نیز میتوانند اطلاعات هدفگیری را برای این موشکها فراهم کنند.
این تحلیلگر امور نظامی بیان کرد: علاوه بر این، ایران ممکن است از پهپادهای انتحاری نوع شاهد مجهز به سیستمهای الکترواپتیکی و ارتباطات فوری استفاده کند. در کنار تمام این تسلیحات، ایران گزینه مین گذاری تنگه هرمز را نیز در اختیار دارد که از طریق آن می تواند تنگه را به صورت کامل ببندد.
وی تاکید کرد: بعید است که آمریکا ریسک استقرار ناوشکنهای خود در نزدیکی سواحل ایران را بپذیرد، جایی که در تیررس برد موشکها و پهپادهای دفاعی باشند. بنابراین، توانایی آمریکا برای مقابله با ایران بسیار محدود خواهد بود.