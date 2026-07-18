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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
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واکنش تند کوبا به اتهام‌های واشنگتن: تروریسمِ واقعی، محصول سیاست‌های آمریکاست

واکنش تند کوبا به اتهام‌های واشنگتن: تروریسمِ واقعی، محصول سیاست‌های آمریکاست رئیس‌جمهوری کوبا با انتقاد از آمریکا به دلیل ترویج «اتحادهای فاشیسم هیتلری»، «راست امپریالیستی و حامیان آن» را مسئول جنایت‌هایی چون «نسل‌کشی در غزه»، «قتل‌های فراقانونی»، «شکار، شکنجه و قتل مهاجران»، «بمباران مدرسه دخترانه در ایران» و «محاصره نسل‌کشانه علیه مردم کوبا» دانست.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل رئیس‌جمهوری کوبا، آمریکا را به دلیل ترویج «اتحادهای راست افراطی که یادآور فاشیسم هیتلری است» مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش ایرنا، این واکنش در پی اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد که مدعی شده بود کوبا در شکل‌گیری «چپ افراطی» در آمریکا و کل قاره نقش داشته است.

دیاز کانل در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با نمایشی از تهدید فراملی، اتحادهای راست افراطی که یادآور فاشیسم هیتلری یا عملیات شوم کندور هستند، برای حمله به یک چپ رادیکال جهانیِ خیالی ترویج می‌شوند.»

وی با طرح این پرسش که «آیا به دنبال بهانه‌جویی برای توجیه جنایات جدید و تجاوزات بیشتر هستند؟»، هشدار داد که خطر واقعی برای بشریت، «فلسفه غارتگری است که اقدامات جنگی راست افراطی فراملی را دیکته می‌کند.»

وزیر امور خارجه آمریکا، پنج‌شنبه گذشته در سخنرانی افتتاحیه «نشست وزرای اجلاس احیای تروریسم سیاسی» در واشنگتن مدعی شد که «کوبا در شکل‌گیری چپ افراطی در ایالات متحده و نیم‌کره [غربی] نقش داشته است» و «همچنان به شکلی تفکیک‌ناپذیر با گروه‌ها و جنبش‌های چپ افراطی در سراسر غرب و فراتر از مرزهایش پیوند دارد.»

رئیس‌جمهوری کوبا در پاسخ به ادعای روبیو، «راست امپریالیستی و حامیانش» را به عنوان افرادی «به‌طور خطرناکی رادیکال» خطاب کرد و آن‌ها را مسئول جنایت‌هایی چون «نسل‌کشی در غزه»، «قتل‌های فراقانونی»، «شکار، شکنجه و قتل مهاجران»، «بمباران مدرسه دخترانه در ایران» و «محاصره نسل‌کشانه علیه مردم کوبا» دانست.

اظهارات تند دیاز کانل و روبیو در بستری انجام می‌گیرد که روابط دیپلماتیک میان دو کشور در بن‌بست کامل قرار دارد.

رادنی گونزالس مایستری مدیر امور حقوقی و تحلیل در اداره ایالات متحده وزارت خارجه کوبا نیز در اظهاراتی در برنامه «مسا ردوندا» (Mesa Redonda) تلویزیون کوبا گفت: «ما به مبارزه با تروریسم علاقه‌مندیم. نه تروریسمِ ابداعیِ دولت [ترامپ]، بلکه تروریسم واقعی. کوبا قربانی تروریسم بوده است؛ تروریسمی که اساسا از خاک ایالات متحده تشویق، تامین مالی و تحریک شده است. برای کوبا، بزرگترین خطر، «تروریسمِ چپ» نیست، بلکه تروریسم واقعی است که توسط دولت آمریکا و جناح راست ضدکوبایی مستقر در جنوب فلوریدا ترویج می‌شود.»

واشنگتن از ابتدای سال جاری سیاست «فشار حداکثری» را بر هاوانا اعمال کرده است تا تغییرات سیاسی و اقتصادی را به این کشور تحمیل کند. آمریکا از ژانویه، یک «محاصره نفتی» اعمال کرده که شرایط زندگی کوبایی‌ها را به شدت وخیم‌تر کرده است. همچنین، تحریم‌های جدیدی در ماه مه وضع شد که شرکت‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در کوبا منع می‌کند.

اقتصاد کوبا تقریبا فلج شده است و بر اساس پیش‌بینی‌های «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» (CEPAL)، اقتصاد این کشور ممکن است حداقل ۶.۵ درصد کوچک‌تر شود.

برچسب ها: رئیس جمهور کوبا ، واشنگتن ، تروریسم دولتی
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