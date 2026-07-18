تحقیقات رسانه انگلیسی، آمریکا را عامل جنایت مدرسه میناب معرفی کرد

جوان آنلاین: شبکه اسکاینیوز مستند تحقیقی ۴۹ دقیقهای خود با عنوان «بمباران مدرسه ایران؛ جستوجو برای حقیقت» را پخش کرد که نتیجه ماهها بررسی درباره یکی از مرگبارترین حملات به غیرنظامیان در جریان جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.
این رسانه انگلیسی در جمعبندی تحقیقات خود اعلام کرد که هفت کارشناس مستقل نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی پس از بررسی شواهد موجود به این نتیجه رسیدهاند که تمامی مدارک به مسئولیت نیروهای آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه اشاره دارد.
تحقیقات اسکاینیوز تنها بر تصاویر منتشر شده پس از حمله متکی نیست. گروه داده و تحقیقات جنایی این شبکه با همکاری موسسه «معماری قانونی» وابسته به دانشگاه گلداسمیتس لندن، فیلمهای محل حادثه، تصاویر ماهوارهای، عکسهای پیش و پس از حمله و اظهارات شاهدان را کنار هم قرار داده و مدل سهبعدی دقیقی از مدرسه و ساختمانهای اطراف آن ساخته است.
«دومینیک واگهورن» دبیر امور بینالملل اسکاینیوز نیز برای تکمیل این تحقیق به میناب سفر کرد و با بازماندگان، والدین دانشآموزان و افرادی که در عملیات امداد و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار حضور داشتند، گفت وگو کرده است.
بر اساس یافتههای مستند، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که مدرسه به همراه چند ساختمان واقع در مجموعه مجاور، با مهمات هدایتشونده و در قالب حملاتی دقیق هدف قرار گرفته است. آثار برخورد در مرکز سقف چند ساختمان و حفره مشابهی در بخش باقیمانده مدرسه، ادعای برخورد اتفاقی یا انحراف یک موشک را با تردید جدی روبهرو میکند.
«انآر جنزن جونز» مدیر موسسه خدمات پژوهشی تسلیحات انگلیس پس از بررسی تصاویر اعلام کرده است موشکی که در فیلم لحظه حمله دیده میشود، یک موشک کروز تاماهاوک آمریکایی است. شکل بدنه و بالههای ویژه این موشک، آن را از نمونههای دیگر متمایز میکند.
این کارشناس همچنین ادعاهای مطرحشده درباره ایرانی بودن موشک را رد کرده و گفته است که سلاح دیدهشده در تصاویر با موشکهای ایران مطابقت ندارد.
بررسی سابقه ساختمان مدرسه بخش دیگری از تحقیقات را تشکیل میدهد. تصاویر سال ۲۰۱۸ دیوارهای رنگآمیزیشده مدرسه، زمین بازی و نشانههای آشکار فعالیت آموزشی کودکان را نشان میدهد. این مجموعه دستکم حدود یک دهه پیش از حمله، ورودی و فضای مستقل داشته و بهعنوان مدرسه فعالیت میکرده است.
اسکاینیوز نتیجه گرفته است که طراحان عملیات نظامی آمریکا احتمالاً بر اطلاعات قدیمی تکیه کردهاند و ساختمانی را هدف قرار دادهاند که در پایگاه داده آنان بخشی از مجموعه نظامی ثبت شده بود. به این ترتیب، یک مرکز آموزشی فعال با حضور صدها کودک در فهرست اهداف حمله قرار گرفته است.
تحقیقات اسکاینیوز همچنین ادعای وجود انبار یا سکوی فعال موشکی در ساختمانهای مجاور مدرسه را زیر سوال برده است. «عمیر یونس» تحلیلگر اطلاعات نظامی در موسسه جینز گفته است هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که ساختمانهای هدفگرفتهشده هنگام حمله برای نگهداری یا شلیک موشک استفاده میشدهاند.
واگهورن میگوید خانوادهها با گذشت ماهها همچنان عصرها ساعتها کنار قبر فرزندانشان مینشینند. او دیدار با والدین قربانیان و مشاهده ابعاد فاجعه در میناب را تجربهای توصیف کرده که هیچگاه از ذهنش پاک نخواهد شد.
این یافتهها در تضاد آشکار با ادعاهای دونالد ترامپ قرار دارد که پس از حمله بدون ارائه هیچ مدرکی، ایران را مسئول انفجار معرفی کرد. ترامپ بعدتر نیز مسئولیت آمریکا را زیر سوال برد و مدعی شد ممکن است هیچگاه مشخص نشود چه طرفی مدرسه را هدف قرار داده است.
یک منبع نظامی آمریکایی در گفت وگو با اسکاینیوز اعلام کرده است که انکارهای مکرر دونالد ترامپ، روند تحقیقات رسمی را تضعیف و فضایی ایجاد کرده است که مقامهای نظامی برای اعلام نتیجه واقعی بررسیها با فشار سیاسی روبهرو شوند.
اسکاینیوز اعلام کرده است که جزئیات شواهد و نتیجه تحقیقات خود را برای کاخ سفید، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا، پنتاگون و آژانس اطلاعات دفاعی این کشور ارسال کرده، اما هیچیک توضیح مفصلی درباره مدارک ارائه نکردهاند.
سخنگوی کاخ سفید تنها ادعا کرده است که ارتش تروریستی آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد. او در عین حال اذعان کرده که مستندات اسکاینیوز را مشاهده نکرده است. این پاسخ در شرایطی مطرح شده که شواهد فنی، تحقیقات داخلی ارتش آمریکا و ارزیابی کارشناسان مستقل، همگی به یک نتیجه مشترک اشاره دارند.
بیش از ۲۰ سناتور آمریکایی نیز در نامهای از پنتاگون خواستهاند تا نتیجه تحقیقات درباره حمله میناب را بدون تأخیر منتشر کند. آنها تاکید کردهاند هیچ توجیهی برای پنهان نگهداشتن گزارشی غیرمحرمانه درباره چگونگی وقوع این حمله، خطاهای رخداده و اقداماتی که برای جلوگیری از تکرار آن انجام خواهد شد، وجود ندارد.
این قانونگذاران حمله میناب را یکی از بزرگترین موارد کشتار غیرنظامی ناشی از عملیات ارتش تروریستی آمریکا در چند دهه اخیر دانسته و خواستار پاسخگویی فرماندهان نظامی و ارائه توضیح به خانوادههای قربانیان شدهاند. پنتاگون با گذشت بیش از چهار ماه همچنان مدعی است تحقیقات ادامه دارد و زمان مشخصی برای انتشار نتیجه آن اعلام نکرده است.
جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات این حمله، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول کشتار کودکان میناب معرفی و تاکید کرد که هدف قرار دادن یک مدرسه فعال، نقض آشکار اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است.
تحقیقات مستند یک رسانه انگلیسی اکنون نه تنها روایت رسمی واشنگتن را به چالش کشیده، بلکه ابعاد یکی از مرگبارترین حملات به غیرنظامیان در جریان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران را آشکار کرده است. هرچند دولت آمریکا همچنان مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما مستند اسکاینیوز با کنار هم قرار دادن تصاویر ماهوارهای، بقایای مهمات، بازسازی صحنه حمله و ارزیابی هفت کارشناس مستقل، نتیجه میگیرد که همه شواهد به نقش نیروهای آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اشاره دارد.