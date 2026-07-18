حمایت صریح همپیمان اردوغان از ایران

«دولت باغچلی» رهبر حزب جنبش ملی ترکیه (MHP) و متحد سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در اظهاراتی با انتقاد از تجاوز نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، حمایت صریح خود را از حق حاکمیت ملی و دفاع مشروع ایران در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا اعلام کرد.

جوان آنلاین: باغچلی که حزبش شریکی کلیدی در ائتلاف حاکم بر ترکیه است در جریان سخنرانی خود در جلسه اعضای پارلمانی این حزب، گفت: ایران در حالی که طرف توافق بود، مورد حمله قرار گرفت.

وی به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه از نظر او توافق با ایران پایان یافته است، اشاره کرد و افزود: بمباران مجدد خاک ایران، اعتماد به چشم‌انداز صلح را تضعیف کرده است.

رهبر حزب جنبش ملی ترکیه در ادامه با بیان اینکه توالی وقایع نباید معکوس شود، خاطرنشان کرد: ایران در حالی که طرف توافق بود مورد حمله قرار گرفت. شهرهای ایران بمباران شدند، شهروندان ایرانی جان خود را از دست دادند و قلمرو حاکمیتی این کشور هدف مداخله نظامی قرار گرفت.

وی افزود: نادیده گرفتن این واقعیت و برخورد با تصمیم بعدی تهران برای بستن تنگه هرمز، رویکردی صحیح و منصفانه نخواهد بود.

باغچلی در ادامه تصریح کرد: ارائه علت به عنوان معلول و معلول به عنوان علت، چیزی جز وارونه جلوه دادن حقیقت نیست.

رهبر حزب جنبش ملی ترکیه همچنین با بیان اینکه هیچ دولتی در حالی که معتقد است توافقی که امضا کرده از آن محافظت می‌کند، موظف نیست بمباران ناگهانی را بپذیرد، خاطرنشان کرد: هیچ ملتی موظف نیست در پاسخ به بمب‌هایی که در خاکش فرود می‌آیند، خواستار آرامش شود و حملات به خاک خود را با توصیه‌های توخالی به خویشتنداری بپذیرد.

وی تصریح کرد: کسانی که از ایران انتظار خویشتنداری دارند، ابتدا باید توضیح دهند که مداخله نظامی علیه این کشور بر اساس کدام مبانی مشروع و قانونی انجام شده است؟

باغچلی در پایان با انتقاد از عهدشکنی آمریکا و رئیس جمهور این کشور، تاکید کرد: اگر توافقی که امروز با ایران حاصل شده است فردا به راحتی قابل لغو باشد، این موضوع نه تنها در ذهن تهران بلکه در ذهن هر پایتختی که در آینده با واشنگتن پای میز مذاکره خواهد نشست این پرسش را مطرح خواهد کرد که چه تضمینی برای پایبندی ایالات متحده به این توافق وجود دارد؟