«جنیفر کاوانا» مدیر بخش تحلیل‌های نظامی در اندیشکده «اولویت‌های دفاعی» (Defense Priorities) آمریکا در اظهاراتی با اشاره به اهدای مجوز تولید موشک‌های پاتریوت از سوی ایالات متحده به اوکراین، تاکید کرد که تولید این موشک‌ها کمکی به کی‌یف برای تغییر روند درگیری نخواهد کرد.

جوان آنلاین: کاوانا در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این یک پروژه بلندمدت است که هیچ تاثیری بر درگیری کنونی نخواهد داشت و امکان تامین نیازهای کوتاه‌مدت اوکراین را فراهم نخواهد کرد.

وی افزود: حتی پس از دریافت مجوز تولید موشک‌های پاتریوت نیز اوکراین برای راه‌اندازی تولید انبوه آنها به چندین سال زمان نیاز خواهد داشت، زیرا باید مسائل حقوقی را حل و ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره‌های تامین مورد نیاز را ایجاد کند.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که واشنگتن مجوز تولید سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در جریان دیدار دوجانبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در آنکارا اعلام کرد که ایالات متحده مجوز تولید سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت را به اوکراین اعطا خواهد کرد.

ترامپ در این دیدار خطاب به زلنسکی گفت: یکی از موضوعاتی که درباره آن گفت‌ وگو خواهیم کرد، این است که مجوز تولید پاتریوت را به شما می‌دهیم. این خیلی جالب است، نه؟ این‌طوری دیگر نمی‌تواند شکایت کند که به اندازه کافی پاتریوت در اختیارش قرار نمی‌دهیم.

سامانه پاتریوت (MIM-۱۰۴ Patriot) یک سامانه متحرک موشکی زمین‌به‌هوا است که برای شناسایی، رهگیری و انهدام طیف گسترده‌ای از تهدیدهای هوایی از جمله هواپیماها، پهپادها، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک طراحی شده است.